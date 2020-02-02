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      Бро не продається, – "Нафтогаз" потролив нардепа СН через заяву про комуналку

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      "Нафтогаз" потролив нардепа СН Брагара через заяву про комуналку / Колаж 24 каналу

      "Нафтогаз" яскраво потролив нардепа від "Слуги народу" Євгена Брагара, який запропонував пенсіонерці продати собаку "елітної породи", аби оплатити комунальні послуги. У компанії наголосили, що українці, які на комуналку витрачають значну частину своїх доходів, мають право на субсидію.

      Відповідну заяву "Нафтогаз" опублікував на своїй фейсбук-сторінці і додав хештег #БроНеПродається. Сам допис компанія доповнила світлиною голлівудського актора Алека Болдвіна з двома собаками.

      Важливо: У "Слузі народу" попросили вибачення за слова колеги про пенсіонерів, комуналку і собак

      "Родини, які витрачають на комуналку більше, ніж 15-20% свого сімейного доходу, мають право на державну субсидію. У держбюджеті цього року передбачено близько 50 мільярдів гривень живих грошей на часткову оплату платіжок для родин, яким складно оплачувати повну ціну. Понад 130 мільйонів щодня, уявіть собі цю суму", – наголосили в "Нафтогазі".

      У відомстві додали, що інформацію про отримання субсидій можна знайти на сайті Міністерства соціальної політики та teplo.gov.ua.

      Продавати собак, котів, хом'яків, черепах та інших друзів не треба. Треба звертатися по грошову допомогу, на яку ви маєте право за законом,
      – підсумували у НАК.

       

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      Що заявив Брагар і чому його слова викликали скандал?

      Народний депутат від партії "Слуга народу" Євгеній Брагар 1 лютого був гостем ток-шоу, на яке зателефонувала пенсіонерка з Кіровоградської області. Жінка запитала політиків, як їй прожити на пенсію розміром у 2 тисячі гривень при високих цінах на комунальні послуги.

      У відповідь на це Брагар запропонував пенсіонерці продати собаку "елітної породи", аби вона могла заплатити за комуналку.

      Після шквалу критики нардеп зробив нову заяву і пояснив: він нова людина у політиці та ще не навчився відповідати на чутливі питання.

      "Усі ми маємо бабусь, дідусів, батьків, які отримують досить низькі пенсії. Хочу наголосити, що не мав на меті когось образити, лише хотів звернути увагу на випадки несправедливості, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями, приховуючи маєтки і свій розкішний спосіб життя", – сказав Брагар.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Нафтогаз Субсидії Комунальні послуги Світ тварин Скандал Слуга народу
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