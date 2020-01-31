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      "Слуга народу" подав заяву на волонтерку, яка просила вимкнути російський фільм

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      Брагар таки написав заяву у поліцію на волонтерку Анастасію Конфедерат / Колаж 24 каналу

      Народний депутат від "Слуги народу" Євген Брагар офіційно написав заяву до поліції на волонтерку Анастасію Конфедерат. Напередодні дівчина посварилася з водієм, який не хотів вимкнути російський серіал в автобусі "Луцьк – Київ".

      Про це Брагар повідомив у своєму фейсбуці і навіть опублікував фото з-під відділку поліції. Він переконаний, що дії волонтерки порушують 161 статтю Кримінального Кодексу України.

      Важливо: Скандал з російським фільмом: що Брагар казав про волонтерок, яких вигнав водій автобуса

      Заяву подано щодо висловлювань Настьонко Конфедерат про те, що російська мова не повинна лунати в Україні. Дане висловлювання є дискримінацією за мовною ознакою,
      – наголосив нардеп.

      Політик переконує, що немає жодного значення, яку саме мову дискримінують.

      "За умови дискримінації української чи будь-якої іншої мови реакція була б така сама. Ксенофобії та дискримінації не місце в Україні. Україна – це спільний дім для всіх її громадян без огляду на мову спілкування, віросповідання чи національне походження", – підсумував Брагар.

      Стаття 161 ККУ: Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Передбачає покарання у вигляді штрафу на суму від 3,4 тисячі до 8,5 тисячі, або ув'язнення до 5 років.

       

      Цікаво: Водіїв, які вигнали медика і волонтерку, звільнять: реакція потерпілих пасажирок

      До слова, перед цим Брагар направив депутатський запит до фірми перевізника Winew і заступився за водія, який відмовив волонтерці вимкнути російський фільм. Нардеп закликав компанію "припинити будь-які утиски" водія рейсу і не звільняти його.

      Зауважимо, одразу після скандалу компанія-перевізник заявила, що шокована поведінкою свого працівника і пообіцяла звільнити обох водіїв, які були на рейсі. Проте "BBC News Україна" пише, що перевізник не звільнив чоловіків, а лише відсторонив від роботи.

      Що відомо про скандал з водієм і волонтерками?

      • Скандал виник 27 січня у рейсовому автобусі, що їхав з Луцька до Києва. Саме ним з похорону загиблого на Донбасі бійця Миколи Сорочука поверталися його кохана і волонтерка Ярина Чорногуз та її подруга-волонтерка Анастасія Конфедерат.
      • Дівчата просили вимкнути російський фільм, який транслювали у салоні, і пояснили: в Донбасі 6 рік йде війна і сам Росія напала на Україну.
      • В транспорті почалася суперечка, водій відмовився вимикати фільм, а пасажири його підтримали.
      • Після цього волонтерки вийшли з автобуса просто посеред траси. Про обурливу поведінку чоловіка вони одразу написали у соцмережах.
      • У Києві водія зустріли обурені активісти.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Слуга народу Скандал Російська пропаганда Кримінальні новини Поліція Волонтери
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