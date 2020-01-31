"Слуга народу" подав заяву на волонтерку, яка просила вимкнути російський фільм
Народний депутат від "Слуги народу" Євген Брагар офіційно написав заяву до поліції на волонтерку Анастасію Конфедерат. Напередодні дівчина посварилася з водієм, який не хотів вимкнути російський серіал в автобусі "Луцьк – Київ".
Про це Брагар повідомив у своєму фейсбуці і навіть опублікував фото з-під відділку поліції. Він переконаний, що дії волонтерки порушують 161 статтю Кримінального Кодексу України.
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Заяву подано щодо висловлювань Настьонко Конфедерат про те, що російська мова не повинна лунати в Україні. Дане висловлювання є дискримінацією за мовною ознакою,
– наголосив нардеп.
Політик переконує, що немає жодного значення, яку саме мову дискримінують.
"За умови дискримінації української чи будь-якої іншої мови реакція була б така сама. Ксенофобії та дискримінації не місце в Україні. Україна – це спільний дім для всіх її громадян без огляду на мову спілкування, віросповідання чи національне походження", – підсумував Брагар.
Стаття 161 ККУ: Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Передбачає покарання у вигляді штрафу на суму від 3,4 тисячі до 8,5 тисячі, або ув'язнення до 5 років.
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До слова, перед цим Брагар направив депутатський запит до фірми перевізника Winew і заступився за водія, який відмовив волонтерці вимкнути російський фільм. Нардеп закликав компанію "припинити будь-які утиски" водія рейсу і не звільняти його.
Зауважимо, одразу після скандалу компанія-перевізник заявила, що шокована поведінкою свого працівника і пообіцяла звільнити обох водіїв, які були на рейсі. Проте "BBC News Україна" пише, що перевізник не звільнив чоловіків, а лише відсторонив від роботи.
Що відомо про скандал з водієм і волонтерками?
- Скандал виник 27 січня у рейсовому автобусі, що їхав з Луцька до Києва. Саме ним з похорону загиблого на Донбасі бійця Миколи Сорочука поверталися його кохана і волонтерка Ярина Чорногуз та її подруга-волонтерка Анастасія Конфедерат.
- Дівчата просили вимкнути російський фільм, який транслювали у салоні, і пояснили: в Донбасі 6 рік йде війна і сам Росія напала на Україну.
- В транспорті почалася суперечка, водій відмовився вимикати фільм, а пасажири його підтримали.
- Після цього волонтерки вийшли з автобуса просто посеред траси. Про обурливу поведінку чоловіка вони одразу написали у соцмережах.
- У Києві водія зустріли обурені активісти.