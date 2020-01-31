"Слуга народу" подав заяву на волонтерку, яка просила вимкнути російський фільм

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Брагар офіційно написав заяву до поліції на волонтерку Анастасію Конфедерат. Напередодні дівчина посварилася з водієм, який не хотів вимкнути російський серіал в автобусі "Луцьк – Київ".

Про це Брагар повідомив у своєму фейсбуці і навіть опублікував фото з-під відділку поліції. Він переконаний, що дії волонтерки порушують 161 статтю Кримінального Кодексу України.

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Заяву подано щодо висловлювань Настьонко Конфедерат про те, що російська мова не повинна лунати в Україні. Дане висловлювання є дискримінацією за мовною ознакою,

– наголосив нардеп.

Політик переконує, що немає жодного значення, яку саме мову дискримінують.

"За умови дискримінації української чи будь-якої іншої мови реакція була б така сама. Ксенофобії та дискримінації не місце в Україні. Україна – це спільний дім для всіх її громадян без огляду на мову спілкування, віросповідання чи національне походження", – підсумував Брагар.

Стаття 161 ККУ: Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Передбачає покарання у вигляді штрафу на суму від 3,4 тисячі до 8,5 тисячі, або ув'язнення до 5 років.

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До слова, перед цим Брагар направив депутатський запит до фірми перевізника Winew і заступився за водія, який відмовив волонтерці вимкнути російський фільм. Нардеп закликав компанію "припинити будь-які утиски" водія рейсу і не звільняти його.

Зауважимо, одразу після скандалу компанія-перевізник заявила, що шокована поведінкою свого працівника і пообіцяла звільнити обох водіїв, які були на рейсі. Проте "BBC News Україна" пише, що перевізник не звільнив чоловіків, а лише відсторонив від роботи.

Що відомо про скандал з водієм і волонтерками?