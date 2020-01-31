"Слуга народа" подал заявление на волонтерку, которая просила выключить российский фильм

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагарь официально написал заявление в полицию на волонтерку Анастасию Конфедерат. Накануне девушка поссорилась с водителем, который не хотел выключить российский сериал в автобусе "Луцк – Киев".

Об этом Брагарь сообщил в своем фейсбуке и даже опубликовал фото из-под отделения полиции. Он убежден, что действия волонтеров нарушают 161 статью Уголовного кодекса Украины.

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Заявление подано относительно высказываний Насти Конфедерат о том, что русский язык не должен звучать в Украине. Данное высказывание является дискриминацией по языковому признаку,

– подчеркнул нардеп.

Политик утверждает, что не имеет никакого значения, какой именно язык дискриминируют.

"При условии дискриминации украинского или любого другого языка реакция была бы такая же. Ксенофобии и дискриминации не место в Украине. Украина – это общий дом для всех ее граждан без учета языка общения, вероисповедания или национального происхождения", – подытожил Брагарь.

Статья 161 УК Украины: Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Предусматривает наказание в виде штрафа на сумму от 3,4 тысячи до 8,5 тысячи, или заключение до 5 лет.

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К слову, перед этим Брагарь направил депутатский запрос в фирму перевозчика Winew и заступился за водителя, который отказал волонтерке выключить российский фильм. Нардеп призвал компанию "прекратить любые притеснения" водителя рейса и не увольнять его.

Заметим, сразу после скандала компания-перевозчик заявила, что шокирована поведением своего работника и пообещала уволить обоих водителей, находившихся на рейсе. Однако "BBC News Украина" пишет, что перевозчик не уволил мужчин, а только отстранил от работы.

Что известно о скандале с водителем и волонтерами?