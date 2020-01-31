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      "Слуга народа" подал заявление на волонтерку, которая просила выключить российский фильм

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      Брагарь все таки написал заявление в полицию на волонтерку Анастасию Конфедерат / Коллаж 24 канала

      Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагарь официально написал заявление в полицию на волонтерку Анастасию Конфедерат. Накануне девушка поссорилась с водителем, который не хотел выключить российский сериал в автобусе "Луцк – Киев".

      Об этом Брагарь сообщил в своем фейсбуке и даже опубликовал фото из-под отделения полиции. Он убежден, что действия волонтеров нарушают 161 статью Уголовного кодекса Украины.

      Важно: Скандал с российским фильмом: что Брагарь говорил о волонтерах, которых выгнал водитель автобуса

      Заявление подано относительно высказываний Насти Конфедерат о том, что русский язык не должен звучать в Украине. Данное высказывание является дискриминацией по языковому признаку,
      – подчеркнул нардеп.

      Политик утверждает, что не имеет никакого значения, какой именно язык дискриминируют.

      "При условии дискриминации украинского или любого другого языка реакция была бы такая же. Ксенофобии и дискриминации не место в Украине. Украина – это общий дом для всех ее граждан без учета языка общения, вероисповедания или национального происхождения", – подытожил Брагарь.

      Статья 161 УК Украины: Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Предусматривает наказание в виде штрафа на сумму от 3,4 тысячи до 8,5 тысячи, или заключение до 5 лет.

      Интересно: Водителей, которые выгнали медика и волонтера, уволят: реакция пострадавших пассажирок

      К слову, перед этим Брагарь направил депутатский запрос в фирму перевозчика Winew и заступился за водителя, который отказал волонтерке выключить российский фильм. Нардеп призвал компанию "прекратить любые притеснения" водителя рейса и не увольнять его.

      Заметим, сразу после скандала компания-перевозчик заявила, что шокирована поведением своего работника и пообещала уволить обоих водителей, находившихся на рейсе. Однако "BBC News Украина" пишет, что перевозчик не уволил мужчин, а только отстранил от работы. 

      Что известно о скандале с водителем и волонтерами?

      • Скандал состоялся 27 января в рейсовом автобусе, который ехал из Луцка в Киев. Именно им с похорон погибшего на Донбассе бойца Николая Сорочука возвращались его любимая и волонтер Ярина Чорногуз и ее подруга-волонтер Анастасия Конфедерат.
      • Девушки просили выключить российский фильм, который показывали в салоне, и объяснили: на Донбассе 6 год идет война и там Россия напала на Украину.
      • В транспорте начался спор, водитель отказался выключать фильм, а пассажиры его поддержали.
      • После этого волонтеры вышли из автобуса прямо посреди трассы. О возмутительном поведении мужчины они сразу написали в соцсетях.
      • В Киеве водителя встретили возмущенные активисты.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Криминальные новости Полиция Волонтеры Российская пропаганда Скандал Слуга народа
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