Шарику 14 лет, нечего продавать, – пенсионерка ответила депутату Брагарю

Пенсионерка Любовь Колючая жестко ответила народному депутату от "Слуги народа" Евгению Брагарю, который посоветовал ей продать "элитного пса", чтобы оплатить коммуналку. По словам женщины, ее домашнему любимцу Шарику уже 14 лет и она не собирается его продавать.

Пенсионерка Любовь Павловна живет в селе Аджамка на Кировоградщине. В комментарии местному изданию "Мой Кропивницкий" она призналась, что внезапная знаменитость стала для нее сюрпризом.

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По словам женщины, она не слышала ответа нардепа, потому что после звонка в студию побежала на кухню, чтобы вытянуть хлеб с печки. Поэтому скандальную реплику "слуги народа" ей передали журналисты. Пенсионерка сильно возмутилась предложению Брагаря продать собаку и жестко ответила.

"Пусть он лучше свои мозги продаст. Так будет лучше. Если не умеют управлять", – сказала женщина.

Также Любовь Павловна рассказала, что действительно имеет пса, зовут его Шарик. Однако он уже старый и продавать пса никто не будет.

Он бедненький уже, старый – 14 лет. А собаки более 15 лет не живут. Поэтому продавать нечего,

– отметила она.

Женщина добавила, что имеет 31 год стажа, работала диспетчером на автовокзале. Сейчас она на пенсии и получает 2 тысячи гривен в месяц. Несмотря на то, что Любовь Павловна имеет субсидию, за коммунальные услуги платит много – почти 2 тысячи гривен.

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Кроме того пенсионерка призналась, что на выборах голосовала за Владимира Зеленского и "Слугу народа". Но после таких заявлений нардепа разочаровалась во власти: "Думали, будет улучшение. Но пришло разочарование, что вот так они говорят. Подставили нас".

Что известно о скандальном заявлении Брагаря: