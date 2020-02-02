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      Шаріку 14 років, нема що продавати, – пенсіонерка відповіла депутату Брагарю

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      Пенсіонерка, якій депутат Брагар порадив продати собаку, відповіла йому / Колаж 24 каналу

      Пенсіонерка Любов Колюча жорстко відповіла народному депутату від "Слуги народу" Євгену Брагарю, який порадив їй продати "елітного собаку", аби оплатити комуналку. За словами жінки, її домашньому улюбленцю Шаріку вже 14 років і вона не збирається його продавати.

      Пенсіонерка Любов Павлівна живе у селі Аджамка на Кіровоградщині. У коментарі місцевому виданню "Мій Кропивницький" вона зізналася, що раптова знаменитість стала для неї сюрпризом.

      Цікаво: Бро не продається, – "Нафтогаз" потролив нардепа СН через заяву про комуналку

      За словами жінки, вона не чула відповідь нардепа, бо після дзвінка в студію побігла на кухню, аби витягнути хліб з пічки. Тож скандальну репліку "слуги народу" їй переказали журналісти. Пенсіонерка неабияк обурилася пропозиції Брагаря продати собаку і жорстко відповіла.

      "Нехай він краще свої мізки продасть. Так буде краще. Якщо не вміють керувати", – сказала жінка.

      Також Любов Павлівна розповіла, що дійсно має собаку, звати його Шарік. Проте він вже старий і продавати пса ніхто не буде.

      Вона бідненька уже, стара – 14 років. А собаки більше 15 років не живуть. Тому продавати немає що,
      – відзначила вона.

      Жінка додала, що має 31 рік стажу, працювала диспетчером на автовокзалі. Зараз вона на пенсії і отримує 2 тисячі гривень у місяць. Попри те, що Любов Павлівна має субсидію, за комунальні послуги платить багато – майже 2 тисячі гривень.

      Дізнайтеся більше: У "Слузі народу" попросили вибачення за слова колеги про пенсіонерів, комуналку і собак

      Окрім того пенсіонерка зізналася, що на виборах голосувала за Володимира Зеленського і "Слугу народу". Але після таких заяв нардепа розчарувалася у владі: "Думали, буде покращення. Але прийшло розчарування, що ось так вони говорять. Підставили нас".

      Що відомо про скандальну заяву Брагаря:

      • 1 лютого у студію одного з телеканалів зателефонувала жінка і запитала політиків, як їй прожити на пенсію розміром у 2 тисячі гривень при високих цінах на комунальні послуги.
      • Гостем студії був скандальний нардеп від "Слуги народу" Євгеній Брагар. У відповідь на питання пенсіонерки він запропонував їй продати собаку "елітної породи" і заплатити за комуналку.
      • Ця заява викликала хвилю обурення серед українців. У партії "Слуга народу" одразу сказали, що не підтримують позицію Брагаря і просять вибачення за його слова. У фракції також наголосили – завданням їх команди є підвищення рівня життя людей.
      • Після шквалу критики нардеп і сам зробив нову заяву. Він зауважив, що є новою людиною у політиці і ще не навчився відповідати на чутливі питання. Політик додав, що не мав на меті когось образити, лише хотів звернути увагу на випадки, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Пенсія Новини Кропивницького Скандал Світ тварин Комунальні послуги
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