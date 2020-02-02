Шаріку 14 років, нема що продавати, – пенсіонерка відповіла депутату Брагарю

Пенсіонерка Любов Колюча жорстко відповіла народному депутату від "Слуги народу" Євгену Брагарю, який порадив їй продати "елітного собаку", аби оплатити комуналку. За словами жінки, її домашньому улюбленцю Шаріку вже 14 років і вона не збирається його продавати.

Пенсіонерка Любов Павлівна живе у селі Аджамка на Кіровоградщині. У коментарі місцевому виданню "Мій Кропивницький" вона зізналася, що раптова знаменитість стала для неї сюрпризом.

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За словами жінки, вона не чула відповідь нардепа, бо після дзвінка в студію побігла на кухню, аби витягнути хліб з пічки. Тож скандальну репліку "слуги народу" їй переказали журналісти. Пенсіонерка неабияк обурилася пропозиції Брагаря продати собаку і жорстко відповіла.

"Нехай він краще свої мізки продасть. Так буде краще. Якщо не вміють керувати", – сказала жінка.

Також Любов Павлівна розповіла, що дійсно має собаку, звати його Шарік. Проте він вже старий і продавати пса ніхто не буде.

Вона бідненька уже, стара – 14 років. А собаки більше 15 років не живуть. Тому продавати немає що,

– відзначила вона.

Жінка додала, що має 31 рік стажу, працювала диспетчером на автовокзалі. Зараз вона на пенсії і отримує 2 тисячі гривень у місяць. Попри те, що Любов Павлівна має субсидію, за комунальні послуги платить багато – майже 2 тисячі гривень.

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Окрім того пенсіонерка зізналася, що на виборах голосувала за Володимира Зеленського і "Слугу народу". Але після таких заяв нардепа розчарувалася у владі: "Думали, буде покращення. Але прийшло розчарування, що ось так вони говорять. Підставили нас".

Що відомо про скандальну заяву Брагаря: