Драгоценный Котовски: помощник депутата от "Слуги народа" задекларировал кота

Помощник депутата Павла Павлиша от фракции "Слуга народа" Роман Завгородний задекларировал за 2019 год кота.

Помощник депутата внес животное к категории движимого имущества (кроме транспортных средств) вместе с глиняной вазой и антикварной глиняной пиалой. Об этом говорится в его декларации.

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В документе указано, что кот стоил 3 тысячи гривен. Его имя Котовски и он очень ценен.

В пункте торговая марка Завгородний трижды указал породу кота – шотландский вислоухий, шотландская вислоухая и скоттиш-фолд.



Задекларированный кот Романа Завгороднего / Скриншот