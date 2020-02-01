07:47
1 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко "отжал" сахарные заводы для Си Цзиньпина. Путин будет карать сам себя
      Вєсті Кремля
      22:01, 31 января
      Вести.UA: Зеленский целый год будет учить математику. Зачем Раде парикмахерская
      Вєсті.UA
      20:32, 31 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ

      Драгоценный Котовски: помощник депутата от "Слуги народа" задекларировал кота

      22 Читати новину українською
      "Слуга народа" задекларировал кота / pinterest.com

      Помощник депутата Павла Павлиша от фракции "Слуга народа" Роман Завгородний задекларировал за 2019 год кота.

      Помощник депутата внес животное к категории движимого имущества (кроме транспортных средств) вместе с глиняной вазой и антикварной глиняной пиалой. Об этом говорится в его декларации.

      Знайте больше: Сколько доходов украинцы задекларировали за год

      В документе указано, что кот стоил 3 тысячи гривен. Его имя Котовски и он очень ценен.

      В пункте торговая марка Завгородний трижды указал породу кота – шотландский вислоухий, шотландская вислоухая и скоттиш-фолд.


      Задекларированный кот Романа Завгороднего / Скриншот

      Трамп одержал важную победу в Сенате в процедуре импичмента: что произошло
      сегодня
      297
      Автор: Северин Трач
      Теги: Мир животных е-декларирование Слуга народа Курьезные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 06:41 Львов или Чернигов: как хорошо вы знаете Украину – тест
      1477
      сегодня , 01:00 Скандали в Укроборонпромі: коли армія отримає необхідне озброєння
      Антон Голобородько 133
      29 января , 10:53 8 типов мудаков на концертах
      322
      29 января , 18:29 3D электрокамины: принцип работы и виды паровых каминов
      136
      31 января , 23:15 Зачем Путин прячет свои рейтинги
      Іван Яковина 226
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук