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      Дорогоцінний Котовськи: помічник депутата від "Слуги народу" задекларував кота

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      "Слуга народу" задекларував кота / pinterest.com

      Помічник депутата Павла Павліша від фракції "Слуга народу" Роман Завгородній задекларував за 2019 рік кота.

      Помічник депутата вніс тварину до категорії рухомого майна (окрім транспортних засобів) разом з глиняною вазою та антикварною глиняною піалою. Про це йдеться у його декларації.

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      У документі вказано, що кіт коштував 3 тисячі гривень. Його ім’я Котовськи і він дуже цінний.

      У пункті торгова марка Завгородній тричі вказав породу кота – шотландський висловухий, шотландський капловухий і скоттіш-фолд.


      Задекларований кіт Романа Завгороднього / Скріншот

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Слуга народу е-декларування Світ тварин
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