Дорогоцінний Котовськи: помічник депутата від "Слуги народу" задекларував кота
Помічник депутата Павла Павліша від фракції "Слуга народу" Роман Завгородній задекларував за 2019 рік кота.
Помічник депутата вніс тварину до категорії рухомого майна (окрім транспортних засобів) разом з глиняною вазою та антикварною глиняною піалою. Про це йдеться у його декларації.
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У документі вказано, що кіт коштував 3 тисячі гривень. Його ім’я Котовськи і він дуже цінний.
У пункті торгова марка Завгородній тричі вказав породу кота – шотландський висловухий, шотландський капловухий і скоттіш-фолд.
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