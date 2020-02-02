Найсмішніші меми тижня: песовалюта, Укрпошта проти коронавірусу, який вже добрався до Росії

В Україні запроваджують нову валюту – песо. Але поки що нею можна заплатити лише за комуналку. Укрпошта оголосила справжню війну коронавірусу. Останній вирішив, що не варто боротися з українською деркомпанією, тому почав осідати в Росії. Цього тижня українцям точно було з чого посміятися.

Песовалюта, або Як заплатити за комуналку власним другом

Народний депутат України від "Слуги народу" Євген Брагар дав пенсіонерці цікаву пораду, як їй заплатити комунальні послуги. Для цього, з його слів, вона може просто продати свого елітного собаку.

Варто знати! Нардеп від "Слуги народу" запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб вистачило на комуналку

У нашій редакції одразу з'явилися підозри, що Брагар зробив це лише для того, аби прославитися і стати героєм наших мемів. Пане Євген, хочете – ловіть.

Як правило, дурні ідеї не потребують багато часу на відповідь. У мережі українці вже повідомили про запровадження нової валюти – песо. Єдиний мінус полягає у тому, що поки її приймають лише як платню за комуналку.

Здається, жартівники вже знають, звідки ростуть лапи у цієї дурної ідеї.

Здається, з такими підходами на "Слугу народу" невдовзі очікує серйозний ребрендінг. Зокрема, логотип партії виглядатиме приблизно так:

То це було сплановано наперед: Дорогоцінний Котовськи: помічник депутата від "Слуги народу" задекларував кота

Втім чотирилапі не стали миритися з цим безправством і вже заявили своє тверде "Ні!"

Втім найкращі друзі людини, здається, зрозуміли, що з такими "слугами" у цій країні їм нічого робити. Кажуть, темпи еміграції після скандальної заяви лише зросли. І ми точно знаємо чому.

Здається, ідея Євгена Брагаря збила з пантелику навіть журналістів. Колеги, передаємо вітання і разом з вами сподіваємося, що скоро за комуналку можна буде платити такими "слугами".

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Ідея про нову собаковалюту знайшла своє відображення і в культурі. Ловіть кілька анонсів на новинки, які невдовзі варто чекати на усіх екранах країни.

Ну а що, "Слуга народу" перед виборами обіцяла сприятливі умови для ведення бізнесу. Ми зібрали для вас декілька бізнес-ідей. Втім варто поспішити, поки курс песо залишається стабільним.

До слова: Шаріку 14 років, нема що продавати, – пенсіонерка відповіла депутату Брагарю

Та є у цій країні людина, яка точно не переживає через зростання цін на комунальні послуги. Олеже Валерійовичу, ми про вас не забули.

Укрпошта оголосила війну коронавірусу

Державна компанія у сфері поштового зв'язку вирішила по-своєму боротися з коронавірусом. Точніше з фейками, які гуляють довкола цієї теми.

Спершу Укрпошта взялася коментувати повідомлення жартівливого сайту UaReview про спалювання посилок з Китаю. Здається, у компанії серйозно сприймають навіть повідомлення про "посилки, що кашляють".

До слова: Посилки з Китаю спалювати не будуть: Укрпошта відреагувала на повідомлення жартівливого сайту

Видання жартувало про те, що Укрпошта проводитиме візуальний аналіз посилок з Китаю на вміст бактерій або одразу спалюватиме їх. Мовляв, спалити посилки значно дешевше, ніж дезинфікувати.

Якщо вірити жартівливим новинам UaReview, то для того, аби уникнути конфліктів, що виникнуть через спалення посилок, то листоношам "дозволять бити невдоволених клієнтів та використовувати матюки для самозахисту".

Згодом Укрпошта взялася пояснювати, чи справді небезпечний вірус може передаватися через посилки. У компанії запевнили, що посилки з Китаю можна буде забрати без захисних костюмів.

Коронавірус добрався до Росії

Зрозумівши, що боротися з Укрпоштою немає жодного сенсу, коронавірус вирішив, що пробратися в Україну у нього немає жодних сенсів. Тож вирішив зупинитися у Росії.

Насправді ж цей підрозділ не про біду у наших східних сусідів. Просто ми точно знаємо, що росіяни чекали явно не цього.

Це потрібно бачити: Не лише православний, а всі й одразу: патріарх Кирил хоче, щоб Бог потрапив до конституції

Ну і наостанок

Традиційно у кінці ми постимо котиків-песиків. Втім цього тижня "злачінна влада" змусила нас постити платіжку за комуналку. Тож ловіть відео по-справжньому щасливої людини, яка встигла разом зі своїми заощадженнями (у песо, звичайно ж) втекти до Лондона ще до сучасних "реформ".

Ми ж бажаємо вам вдалого робочого тижня. Нехай він буде не менш веселим, ніж той, що минає. Натхення вам та нових ідей для жартів.

Коли зрозумів, що не треба віддавати собаку за комуналку: дивіться відео