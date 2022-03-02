По словам главы Харьковской ОГА, оккупанты на них обиделись сильно, потому что начинают стягивать десант. Но ничего им не удастся. Об этом Ким сообщил 2 марта.

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В общем, орки на нас обиделись сильно. Тянут десант, ушла их колонна из Снегиревки. Пытаются что-нибудь отбивать. Пытаются эвакуировать медиками, медиков мы отпустим,

– говорит Виталий Ким.

Также он отмечает, что в Николаеве была проведена операция "Цыган". Много вражеской техники сожгли, а кое-что – забрали себе.

В ночь на 2 марта в городе провели первую наступательную операцию, и она – успешная. Виталий Ким с уверенностью говорит, что Николаевщина и дальше это будет практиковать.

Обращение Виталия Кима: смотрите видео

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