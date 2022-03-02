За словами голови Харківської ОДА, окупанти на них образились сильно, бо починають стягувати десант. Але нічого їм не вдасться. Про це Кім повідомив 2 березня.

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Загалом, орки на нас образилися сильно. Тягнуть десант, пішла їхня колона зі Снігурівки. Намагаються щось відбивати. Намагаються евакуювати медиками, медиків ми відпустимо,

– каже Віталій Кім.

Також він зазначає, що в Миколаєві провели операцію "Циган". Багато ворожої техніки спалили, а дещо – забрали собі.

У ніч проти 2 березня в місті провели першу наступальну операцію, і вона – успішна. Віталій Кім з впевненістю каже, що Миколаївщина й надалі це практикуватиме.

Звернення Віталія Кіма: дивіться відео

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