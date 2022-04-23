Впрочем, в этом году Пасха будет не такой, как всегда. Пройдет и без традиционных львовских обливаний. Все из-за возможных провокации со стороны России

Главное ВСУ уничтожили командный пункт врага, 500 миллионов помощи от США: основное за 59 день войны

Массовые обливания на площади Рынок отменили

Из соображений безопасности никаких массовых мероприятий на Пасху Львовский городской совет не будет организовывать,

– говорится в сообщении.

При этом, приобщиться к традиционным львовским обливаниям желающие смогут в некоторых городских фонтанах. Да, во Львове запустят:

сухой фонтан на Таможенной площади

два фонтана на улице Коперника

Во Львовской области отменили комендантский час, но ночных богослужений не будет

В Пасхальную ночь во Львовской области отменяют комендантский час . Соответствующее решение принял председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, призвавший людей беречься и быть осмотрительными.

В то же время городской голова Андрей Садовый заявил, что во Львове на Пасху не будет ночных богослужений .