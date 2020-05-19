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В этом, возможно, есть смысл: что в "Слуге народа" говорят об интервью Гордона и Гиркина

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Все равно, что с Бен Ладеном, – Арахамия о скандальном интервью Гордона
Все равно, что с Бен Ладеном, – Арахамия о скандальном интервью Гордона / фото из фейсбука

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия признался, что когда увидел интервью Дмитрия Гордона с Игорем Гиркиним, был шокирован. Мол, после такого можно брать интервью и у Усамы Бен Ладена.

Единственное положительное в этом – можно увидеть доказательство, что Россия является страной-агрессором, которая привлекает профессиональных офицеров ФСБ, заявил Арахамия в комментарии журналистам под Верховной Радой. Об этом сообщает 24 канал.

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Когда я это увидел, то был действительно шокирован. Я не смотрел полностью, но открыл, чтобы проверить, действительно ли это происходит. Если в вопросе видеоулики в этом вполне может быть историческая стоимость,
– заявил председатель фракции.

Сам журналист объяснял, что он записывал интервью в сотрудничестве со спецслужбами как фиксацию видеодоказательств. Давид Арахамия уверяет, что ему ничего об этом не известно.

"Впрочем, если это действительно фиксация видеодоказательств, то в этом есть смысл. Ну наверное", – резюмировал народный депутат.

Интервью Гордона с Гиркиним: коротко 

Украинский журналист записал интервью с одной из ключевых фигур российско-украинской войны. Игорь Гиркин командовал российскими войсками при аннексии Крыма и в начале войны на Донбассе.

Интервью с оккупантом раскритиковали как политики, так и большинство коллег Дмитрия Гордона, которые заявили, что это является злоупотреблением свободой слова.

Сам журналист ответил критикам, заявив, что эти показания Игоря Гиркина станут основными материалами в суде по делу об аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе.

К слову, в интервью главарь боевиков спокойно рассказывал о том, что "украинцев не существует", "России следовало бы захватить всю территорию Украины, а не только Крым" и так далее.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Война на Донбассе Украина – Россия Российская пропаганда Пророссийские боевики Дмитрий Гордон Давид Арахамия
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