В этом, возможно, есть смысл: что в "Слуге народа" говорят об интервью Гордона и Гиркина
Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия признался, что когда увидел интервью Дмитрия Гордона с Игорем Гиркиним, был шокирован. Мол, после такого можно брать интервью и у Усамы Бен Ладена.
Единственное положительное в этом – можно увидеть доказательство, что Россия является страной-агрессором, которая привлекает профессиональных офицеров ФСБ, заявил Арахамия в комментарии журналистам под Верховной Радой. Об этом сообщает 24 канал.
Важно Следующий – Гитлер: Гордон взял интервью у главаря боевиков Гиркина-Стрелкова
Когда я это увидел, то был действительно шокирован. Я не смотрел полностью, но открыл, чтобы проверить, действительно ли это происходит. Если в вопросе видеоулики в этом вполне может быть историческая стоимость,
– заявил председатель фракции.
Сам журналист объяснял, что он записывал интервью в сотрудничестве со спецслужбами как фиксацию видеодоказательств. Давид Арахамия уверяет, что ему ничего об этом не известно.
"Впрочем, если это действительно фиксация видеодоказательств, то в этом есть смысл. Ну наверное", – резюмировал народный депутат.
Интервью Гордона с Гиркиним: коротко
Украинский журналист записал интервью с одной из ключевых фигур российско-украинской войны. Игорь Гиркин командовал российскими войсками при аннексии Крыма и в начале войны на Донбассе.
Интервью с оккупантом раскритиковали как политики, так и большинство коллег Дмитрия Гордона, которые заявили, что это является злоупотреблением свободой слова.
Сам журналист ответил критикам, заявив, что эти показания Игоря Гиркина станут основными материалами в суде по делу об аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе.
К слову, в интервью главарь боевиков спокойно рассказывал о том, что "украинцев не существует", "России следовало бы захватить всю территорию Украины, а не только Крым" и так далее.