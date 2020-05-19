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У цьому, можливо, є сенс: що у "Слузі народу" кажуть про інтерв'ю Гордона та Гіркіна

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Все одно, що з Бен Ладеном, – Арахамія про скандальне інтерв'ю Гордона
Все одно, що з Бен Ладеном, – Арахамія про скандальне інтерв'ю Гордона / фото з фейсбуку

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія зізнався, що коли побачив інтерв'ю Дмитра Гордона з Ігорем Гіркіним, був шокований. Мовляв, після такого можна брати інтерв'ю і в Усами Бен Ладена.

Єдине позитивне в цьому – можна побачити доказ, що Росія є країною-агресоркою, яка залучає професійних офіцерів ФСБ, заявив Арахамія у коментарі журналістам під Верховною Радою. Про це повідомляє 24 канал.

Важливо Наступний – Гітлер: Гордон взяв інтерв'ю у ватажка бойовиків Гіркіна-Стрєлкова

Коли я це побачив, то був справді шокований. Я не дивився повністю, але відкрив, щоб перевірити, чи це справді відбувається. Якщо у питанні відеодоказу у цьому справді може бути історична вартість,
– заявив голова фракції.

Сам журналіст пояснював, що він записував інтерв'ю у співпраці зі спецслужбами як фіксацію відеодоказів. Давид Арахамія запевняє, що йому нічого про це не відомо.

"Втім якщо це справді фіксація відеодоказів, то у цьому є сенс. Ну напевно", – резюмував народний депутат.

Інтерв'ю Гордона з Гіркіним: коротко

Український журналіст записав інтерв'ю з однією з ключових осіб російсько-української війни. Ігор Гіркін командував російськими військами при анексії Криму та на початку війни на Донбасі.

Інтерв'ю з окупантом розкритикували як політики, так і більшість колег Дмитра Гордона, які заявили, що це є зловживанням свободою слова.

Сам журналіст відповів критикам, заявивши, що ці свідчення Ігоря Гіркіна стануть основними матеріалами у суді по справі про анексію Криму та розв'язання війни на Донбасі.

До слова, в інтерв'ю ватажок бойовиків спокійно собі розповідав про те, що "українців не існує", "Росії варто було б захопити всю територію України, а не лише Крим" і так далі.

Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини України Новини політики Проросійські бойовики Війна на Донбасі Російська пропаганда Україна – Росія Дмитро Гордон Анексія Криму Давид Арахамія
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