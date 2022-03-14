Об этом в своем вечернем обращении рассказал Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. При этом он подчеркнул, что врачи относятся к россиянам так же как и к украинцам – потому что "они же люди, не звери".

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Зеленский рассказал о посещении госпиталя с ранеными военными

Президент Украины рассказал в вечернем обращении 13 марта, что в этот день посетил украинских бойцов, которые восстанавливаются после ранений в военном госпитале. Пообщался с ними, вручил награды – "за мужество, за славу для Украины".

И я очень хочу, чтобы мое к ним приветствие "желаю здоровья" сработало сегодня именно так мощно, как и наши Вооруженные Силы, удерживающие ключевые рубежи. Уже 18 дней,

– отметил Владимир Зеленский.

"Кстати, в этом же госпитале лечат и российского военного из Рязани. В одной палате с нашими защитниками. Несмотря на то, что делал этот парень против нас, против Украины", – заметил глава государства

Но врачи Украины его спасли. И это ясно. Потому что они люди, не звери. И должны пройти эту войну так, чтобы остались мы все людьми,

– подытожил президент.