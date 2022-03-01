Журналистка Кристина Бердинских выложила видео, на котором можно увидеть, как мужчина на трубе сыграл гимн Украины на одной из станций метро.

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Этот народ не победить,

– написала автор публикации.

Можно увидеть, как рядом с ним стоят люди, которые держат руку на сердце. Также из вагонов метро на него удивленно смотрят другие киевляне. И, признаться, вызывает это видео мурашки по коже и ощущение невыразимой гордости.

Заметим, что для многих киевлян станции метро в последние дни превратились не просто в убежище. Они стали настоящими домами. Так что каждый пытается поддержать друг друга как может. Кто-то делится едой, кто-то – вещами, а кто-то – хорошим настроением.

А этот ролик еще раз доказывает, что нас не одолеть, потому что даже в самые темные времена мы находим мгновения для света.

Обратим внимание, что метро работает в режиме перевозок. График работы может оперативно меняться по необходимости, а ориентировочный интервал движения – 40 минут.

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