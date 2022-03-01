Такие акции единства стали современными реалиями жизни всех украинцев.

Достойно внимания Цельной Европы без Украины не будет, – Стефанчук выступил перед Европарламентом

Одесситы готовятся защищать город

В Одессе десятки человек пришли на один из пляжей, где набирают песок в мешки и передают их дальше.

"Русский корабль, иди на**й! Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смерть врагам! Этот народ не победить!,

– слышно в видео.

Смотрите видео из Одессы: