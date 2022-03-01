У режимі відеозв'язку на засіданні Європарламенту 1 березня виступив президент Володимир Зеленський, а згодом і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє 24 канал.

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Деталі промови Стефанчука

Небажання Росії бачити Україну демократичною

Спершу Стефанчук подякував за можливість виступити перед європарламентарями. Далі зазначив, що за ним на екрані транслюють кадри з українських міст, які щодня зазнають атак росіян.

Вісім років тому український народ сказав категоричне "ні" російській навалі й спробі змінити шлях України додому, до своєї європейської нації,

– зазначив спікер Ради.

Натомість право України бути демократичною державою Росія намагалася зламати й продовжує це робити. Війна є свідчення цього.

Економічні санкції проти Росії

Глава парламенту зазначив, що в історії Європи настав черговий переломний момент. Вона залежить від того, як європейська спільнота відреагує на варварства Росії. Адже Україна зараз захищає кордон усього цивілізованого світу.

Я знаю, що ви сьогодні будете розглядати економічні санкції проти Росії… Але хочу, щоб ви розуміли, що якщо впаде Україна – ніхто не знає де зупиниться Росія,

– додав Стефанчук.

Нормальне життя змінили постійні обстріли

Спікер парламенту зауважив, що ще тиждень тому працював у Верховній Раді над законами. А тепер лише за 1 березня вже 4 рази спускався в укриття, бо агресор постійно атакує. "Росія робить все, аби зламати український дух, але цього не буде", – запевнив політик.

Стефанчук просить ЄС думати стратегічно

"Що може статися з Європою, якщо відновиться страшна Російська імперія, чи зможе ЄС відстояти простір свободи й демократії, чи почуватиметеся ви в безпеці", – запитав він в європарламентарів.

Також Стефанчук закликав Європу думати стратегічно, не мовчати та діяти, а також докласти всіх зусиль, аби показати, що Європа сьогодні єдина. Він звернув увагу, що ще до вторгнення Росії більшість українців були за вступ в ЄС.

Я закликаю інституції ЄС та держави-учасниці підтримати надання Україні статусу країни-кандидата в Євросоюз,

– підсумував глава Ради.

Він також нагадав про підписання Володимиром Зеленським відповідної заявки.

Свою промову Стефанчук завершив словами про те, що не може бути миру в Європі без України. І не може бути цілісної Європи без України.

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