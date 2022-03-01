В режиме видеосвязи на заседании Европарламента 1 марта выступил президент Владимир Зеленский, а затем и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает 24 канал.

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Детали речи Стефанчука

Нежелание России видеть Украину демократической

Сначала Стефанчук поблагодарил за возможность выступить перед европарламентариями. Далее отметил, что за ним на экране транслируют кадры из украинских городов, которые ежедневно подвергаются атакам россиян.

Восемь лет назад украинский народ сказал категорическое "нет" российскому нашествию и попытке изменить путь Украины домой, к своей европейской нации,

– отметил спикер Рады.

Право Украины быть демократическим государством Россия пыталась сломать и продолжает это делать. Война есть свидетельство этому.

Экономические санкции против России

Глава парламента отметил, что в истории Европы наступил очередной переломный момент. Она зависит от того, как европейское сообщество отреагирует на варварство России. Ведь Украина сейчас защищает границу всего цивилизованного мира.

Я знаю, что вы сегодня будете рассматривать экономические санкции против России… Но хочу, чтобы вы понимали, что если падет Украина – никто не знает, где остановится Россия,

– добавил Стефанчук.

Нормальная жизнь изменили постоянные обстрелы

Спикер парламента отметил, что еще неделю тому назад работал в Верховной Раде над законами. А теперь только за 1 марта уже 4 раза спускался в укрытие, потому что агрессор постоянно атакует. "Россия делает все, чтобы сломать украинский дух, но этого не будет", – заверил политик.

Стефанчук просит ЕС думать стратегически

"Что может произойти с Европой, если восстановится страшная Российская империя, сможет ли ЕС отстоять пространство свободы и демократии, будете ли вы чувствовать себя в безопасности", – спросил он у европарламентариев.

Также Стефанчук призвал Европу думать стратегически, не молчать и действовать, а также приложить все усилия, чтобы показать, что Европа сегодня едина. Он обратил внимание, что еще до вторжения России большинство украинцев было за вступление в ЕС.

Я призываю институции ЕС и государства-участники поддержать предоставление Украине статуса страны-кандидата в Евросоюз,

– подытожил глава Совета.

Он также напомнил о подписании Владимиром Зеленским соответствующей заявки.

Свою речь Стефанчук завершил словами о том, что не может быть мира в Европе без Украины. И не может быть целостной Европы без Украины.

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