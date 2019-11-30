Этот парень – герой: лондонского террориста обезвредили бивнем нарвала – видео

Для того, чтобы обезвредить террориста на Лондонском мосту, был использован огнетушитель и бивень нарвала. Мужчина снял его со стены в здании гильдии рыботорговцев.

Об обстоятельствах происшествия сообщает The Guardian.

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Началось все в здании Гильдии рыботорговцев "Фишмонгерс Холл", недалеко Лондонского моста. Там проходила конференция, посвященная реабилитации заключенных. Убийца принял участие в утренней учебной сессии и посетил несколько семинаров, где рассказал об отбытии срока за участие в подготовке теракта.

Около 14:00 Хан напал на людей. Вероятно, его мишенями были студенты и преподаватели, которые принимали участие в конференции. Одной из двух жертв террориста стал координатор реабилитационной программы Джек Меррит.

Хотя на нападавшем был муляж взрывного устройства, который он угрожал привести в действие, его попытался утихомирить по крайней мере один человек – бывший заключенный, который также присутствовал на конференции.

Хан выбежал из здания и бросился к Лондонскому мосту, где еще несколько человек попытались его разоружить и повалить на землю. Они использовали для этого огнетушитель и полутораметровый бивень нарвала.

Парень, который был с нами в "Фишмонгерс Холл", снял пятифутовой бивень нарвала со стены и побежал за нападавшим. Он – герой,

– прокомментировала инцидент участница конференции.

New footage of yesterday's terror attack on #LondonBridge.



Three members of the public armed with a fire extinguisher and a Narwhal tusk take the attacher down. Heroes. pic.twitter.com/8yGBPaGtbL — Darren of Plymouth (@DarrenPlymouth) November 30, 2019

Что известно о смертельной резне в Лондоне

На Лондонском мосту 29 ноября произошла перестрелка из-за нападения неизвестного мужчины на прохожих. В результате нападения ранения получили по меньшей мере пять человек. Двух в тяжелом состоянии доставили в больницу на вертолете, однако пострадавшие умерли.

Вскоре на место происшествия прибыла полиция и открыла стрельбу.

Британский премьер-министр Борис Джонсон на своей фейсбук-странице назвал стрельбу на Лондонском мосту вероятным терактом. Он также добавил, что это страшный инцидент и поблагодарил силовиков за оперативную реакцию.

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Полиция Великобритании выяснила, кто устроил смертельную резню 29 ноября на Лондонском мосту. Застреленным человеком оказался 28-летний Усман Хан.



Усман Хан уже ранее был судим за терроризм / Фото ВВС

Усман Хан в 2012 году уже был осужден за террористические преступления. Однако он вышел из тюрьмы в декабре 2018 года.

Правоохранители пытаются выяснить, что побудило Хана совершить преступление еще раз. Официально полиция не исключает, что инцидент на Лондонском мосту может быть связан с терроризмом.

В то же время, террористическая организация "Исламское государство" уже взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне.