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      Этот парень – герой: лондонского террориста обезвредили бивнем нарвала – видео

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      Мужчина пытался обезвредить террориста с помощью бивня нарвала / Ketts news

      Для того, чтобы обезвредить террориста на Лондонском мосту, был использован огнетушитель и бивень нарвала. Мужчина снял его со стены в здании гильдии рыботорговцев.

      Об обстоятельствах происшествия сообщает The Guardian.

      К теме: "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

      Началось все в здании Гильдии рыботорговцев "Фишмонгерс Холл", недалеко Лондонского моста. Там проходила конференция, посвященная реабилитации заключенных. Убийца принял участие в утренней учебной сессии и посетил несколько семинаров, где рассказал об отбытии срока за участие в подготовке теракта.

      Около 14:00 Хан напал на людей. Вероятно, его мишенями были студенты и преподаватели, которые принимали участие в конференции. Одной из двух жертв террориста стал координатор реабилитационной программы Джек Меррит.

      Хотя на нападавшем был муляж взрывного устройства, который он угрожал привести в действие, его попытался утихомирить по крайней мере один человек – бывший заключенный, который также присутствовал на конференции.

      Хан выбежал из здания и бросился к Лондонскому мосту, где еще несколько человек попытались его разоружить и повалить на землю. Они использовали для этого огнетушитель и полутораметровый бивень нарвала.

      Парень, который был с нами в "Фишмонгерс Холл", снял пятифутовой бивень нарвала со стены и побежал за нападавшим. Он – герой,
      – прокомментировала инцидент участница конференции.

      Что известно о смертельной резне в Лондоне

      На Лондонском мосту 29 ноября произошла перестрелка из-за нападения неизвестного мужчины на прохожих. В результате нападения ранения получили по меньшей мере пять человек. Двух в тяжелом состоянии доставили в больницу на вертолете, однако пострадавшие умерли.

      Вскоре на место происшествия прибыла полиция и открыла стрельбу.

      Британский премьер-министр Борис Джонсон на своей фейсбук-странице назвал стрельбу на Лондонском мосту вероятным терактом. Он также добавил, что это страшный инцидент и поблагодарил силовиков за оперативную реакцию.

      Актуально: Королева Елизавета II прокомментировала смертельную резню в Лондоне

      Полиция Великобритании выяснила, кто устроил смертельную резню 29 ноября на Лондонском мосту. Застреленным человеком оказался 28-летний Усман Хан.


      Усман Хан уже ранее был судим за терроризм / Фото ВВС

      Усман Хан в 2012 году уже был осужден за террористические преступления. Однако он вышел из тюрьмы в декабре 2018 года.

      Правоохранители пытаются выяснить, что побудило Хана совершить преступление еще раз. Официально полиция не исключает, что инцидент на Лондонском мосту может быть связан с терроризмом.

      В то же время, террористическая организация "Исламское государство" уже взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне.

       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Теракт Лондон Великобритания
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