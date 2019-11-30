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      Цей хлопець – герой: лондонського терориста знешкодили бивнем нарвала – відео

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      Чоловік намагався знешкодити терориста за допомогою бивня нарвала / Ketts news

      Для того, щоб знешкодити терориста на Лондонському мосту, був використаний вогнегасник і бивень нарвала. Чоловік зняв його зі стіни у будівлі гільдії риботорговців.

      Про обставини події повідомляє The Guardian.

      До теми: "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Лондоні

      Почалося все у будівлі Гільдії риботорговці "Фішмонгерс Хол", що неподалік Лондонського мосту. Там відбувалася конференція, присвячена реабілітації в'язнів. Убивця взяв участь у ранковій навчальній сесії та відвідав кілька семінарів, де розповів про відбуття терміну за участь у підготовці теракту.

      Близько 14:00 Хан напав на людей. Ймовірно, його мішенями були студенти та викладачі, які брали участь у конференції. Однією із двох жертв терориста став координатор реабілітаційної програми Джек Мерріт.

      Хоча на нападникові був муляж вибухового пристрою, який він погрожував привести в дію, його спробував втихомирити принаймні один чоловік – колишній в'язень, який також був присутній на конференції.

      Хан вибіг з будівлі та кинувся до Лондонського мосту, де ще кілька людей спробували його роззброїти і повалити на землю. Вони використовували для цього вогнегасник і півтораметровий бивень нарвала.

      Хлопець, який був з нами у "Фішмонгерс Хол", зняв п'ятифутовий бивень нарвала зі стіни й побіг за нападником. Він – герой,
      – прокоментувала інцидент учасниця конференції.

      Що відомо про смертельну різанину у Лондоні

      На Лондонському мосту 29 листопада сталася стрілянина через напад невідомого чоловіка на перехожих. Внаслідок нападу поранення дістали щонайменше п'ятеро людей. Двох у тяжкому стані доправили у лікарні гелікоптером, однак потерпілі померли.

      Незабаром на місце події прибула поліція і відкрила стрілянину.

      Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон на своїй фейсбук-сторінці назвав стрілянину на Лондонському мосту ймовірним терактом. Він також додав, що це страшний інцидент і подякував силовиками за оперативну реакцію.

      Актуально: Королева Єлизавета ІІ прокоментувала смертельну різанину у Лондоні

      Поліція Великої Британії з’ясувала, хто влаштував смертельну різанину 29 листопада на Лондонському мосту. Застреленим чоловіком виявився 28-річний Усман Хан.


      Усман Хан вже раніше був судимий за тероризм / Фото ВВС

      Усмана Хана у 2012 році уже було засуджено за терористичні злочини. Однак він вийшов з в'язниці в грудні 2018 року.

      Правоохоронці намагаються з'ясувати, що спонукало Хана зробити злочин ще раз. Офіційно поліція не виключає, що інцидент на Лондонському мосту може бути пов'язаний з тероризмом.

      Водночас, терористична організація "Ісламська держава" вже взяла на себе відповідальність за теракт у Лондоні.

       

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      сьогодні
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Лондон Теракт Велика Британія
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