Сайт 24 канала рассказывает, почему люди выезжали в третьи страны через Россию и стоит ли им беспокоиться об этом во время пересечения украинской границы.

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Из-за полномасштабного вторжения России в Украину около 14 миллионов наших граждан были вынуждены покинуть свои дома. Об этом заявлял верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, выступая с обращением в Совбезе ООН 2 ноября.

Так, на начало ноября более 6,2 миллиона украинцев были внутренне перемещенными лицами, а за границу выехало 7,7 миллиона наших граждан. В Россию же поехали более 2,8 миллионов человек.

Понятно, что многие украинцы из оккупированных районов страны оказались в ситуации, когда им пришлось эвакуироваться в Россию, а уже оттуда ехать в Евросоюз. Эти люди просто не имели выбора, ведь российская армия часто не пропускала их на подконтрольные Украине территории.

"Из Мариуполя нас с детьми эвакуировали насильно"

Екатерина из Мариуполя рассказала нам, что ей пришлось объездить всю Россию для того, чтобы эвакуироваться из города и уехать в Европу. Она вспоминает, что жить было страшно и невозможно: без связи, света, газа, воды.

Вы, я думаю, знаете судьбу нашего города. Уехала я 10 апреля, нас насильно вывозили русские военные, у нас не было выбора. Я была с двумя детьми: 5 и 9 лет. А вокруг было много других людей, которые тоже не хотели покидать Мариуполь, ведь мы в нем родились и там хотелось бы остаться,

– говорит Екатерина.

Она добавляет, что возможности уехать в подконтрольные Украине районы не было, иначе бы она с детьми поехала. Но никто никого и никуда не пропускал на блокпостах. Поэтому семья попала в Мангуш – временно оккупированный поселок в Донецкой области. Но там не было даже места, чтобы переночевать, и не было еды, чтобы накормить детей.

Через некоторое время семье удалось уехать оттуда и вернуться в Мариуполь. Это было сложно, ведь автобус они ждали почти сутки.



Из Мариуполя многие не имели возможности эвакуироваться на подконтрольные Украине территории / Фото Укринформа

В то время Мариуполь стал городом мертвых. Никаких условий для нормальной жизни там не осталось. Я уехала оттуда, куда и хотела (сейчас Екатерина в Европе – 24 канал). Но нам пришлось объехать всю Россию, начиная с Таганрога и заканчивая Москвой. Мои дети впервые вообще в таком "путешествии" были, они просто падали с ног, на блокпостах мы стояли по 11 часов. Но границу с Европой пересекли без проблем,

– делится Екатерина.

Женщина говорит, что в Мариуполе у нее было много знакомых и близких людей, но у многих сейчас изменилось мировоззрение и некоторые, подвергаясь враждебной пропаганде, стали поддерживать Россию. Сама Екатерина продолжает поддерживать Украину.

Конечно же я переживаю за то, как смогу попасть на родину, или о том, может ли что-нибудь произойти,

– говорит Екатерина.

Никаких проблем не будет: что говорят в ГПСУ о возвращении граждан

В Государственной пограничной службе Украины нас заверили, что понимают, с какими трудностями пришлось столкнуться украинцам из-за войны. Поэтому никаких проблем при возвращении домой у людей, пересекавших границу с Россией, не будет.

Мы понимаем, что многие украинцы пересекли границу на тех участках, где фактически территория была оккупирована врагом. Для этих граждан не возникнет трудностей при возвращении домой, когда они попадут на украинский участок границы, где пограничники контролируют ситуацию,

– сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Он посоветовал оказавшимся за рубежом гражданам Украины: по возможности оформлять себе виды на возвращение в дипломатических учреждениях Украины за границей.

Напомним, удостоверение личности на возвращение в Украину – это документ, удостоверяющий личность, подтверждающий гражданство Украины и дающий право на въезд в Украину. Он оформляется и выдается посольствами и консульствами Украины. Такой вид могут оформить украинцы, которые потеряли документ, удостоверяющий их личность, за границей или если этот документ по определенным причинам стал недействительным. Стоимость оформления вида составляет 30 долларов или 28 евро.

Андрей Демченко объяснил, что украинцам для того, чтобы попасть на украинский участок границы, нужно пройти контроль сопредельных стран. И речь не о Беларуси или России, а о европейских странах. Поэтому, чтобы не возникало трудностей за границей с документами, нужно обратиться в дипучреждения и сделать себе вид на возвращение.

Конечно, если граждане Украины даже не имея этих удостоверений, но имея на руках какие-либо другие документы, прибудут в украинские пункты пропуска, то пограничники обеспечат им оформление в соответствии с действующим законодательством. Надо понимать, если граждане прибудут без документов, то нужно будет все же провести идентификацию лица, на что нужно некоторое время,

– добавил Демченко.



В ГПСУ советуют оформлять виды на возвращение в Украину / "Слово и дело"

Что говорят юристы

Игорь Чудовский, управляющий партнер Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры", отметил, что украинцы, выехавшие из Украины во время боевых действий через Россию и Беларусь, при возвращении на родину не будут иметь никаких проблем с законом.

Так, Конституция Украины гарантирует право своим гражданам на пересечение границы любым способом и при отсутствии документов. До начала войны находившиеся на территории ОРДЛО украинцы должны были выезжать на территорию Украины с неподконтрольных территорий через установленные постановлением Кабмина пункты пропусков.

Если граждане нарушали эту норму, то должностные лица ГПСУ имели право привлечь таких лиц к уголовной ответственности, а ввозимый таким образом коммерческий транспорт подлежал конфискации и 100% штрафа согласно стоимости автомобиля. Но на практике суды становились на сторону граждан, учитывая то, что последние действовали в случае крайней необходимости – например, когда на линии разграничения с так называемой ЛНР пунктов пропуска автомобильного транспорта не было,

– добавил Чудовский.

Но эксперт отмечает, что те, кто сотрудничал с оккупантами, при возвращении в Украину могут быть привлечены к уголовной ответственности за коллаборационизм.

Анна Даниэль, адвокат, кандидат юридических наук, управляющая Адвокатским бюро "Анны Даниэль", говорит, что украинское посольство и консульства в России с началом вторжения не работают.

Переселенцы, спасавшиеся от войны через территорию России, действительно ехали в страны ЕС, некоторые возвращались обратно в Украину. Окончательное решение о пересечении границы принимают сотрудники Госпогранслужбы, потому что каждый случай – индивидуален и требует тщательной проверки,

– объясняет Даниэль.

Так, согласно разъяснениям ГПСУ, все граждане, которые документально докажут свою принадлежность к гражданству Украины, смогут беспрепятственно вернуться домой. Если же есть волнение и, например, отсутствуют документы, подтверждающие гражданство Украины, или если возникла необходимость проверки факта пребывания таких лиц в гражданстве Украины, лицо, находящееся за границей, может обратиться с заявлением о проверке принадлежности к гражданству Украины.

После завершения проверки и получения ответа от органов миграционной службы Украины заявителю выдается соответствующая справка. На границе, во время въезда на территорию Украины, ее можно будет предъявить работнику Госпогранслужбы,

– подытожила Даниэль.

Поэтому видим, что никаких проблем с возвращением домой у украинцев, вынужденных эвакуироваться через Россию, возникнуть не должно. Ведь всем понятно, что многие просто не имели выбора и были вынуждены идти на поездку в Россию, чтобы сохранить собственную жизнь и жизнь семьи.