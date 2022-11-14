Как заявил Алексей Данилов в эфире телемарафона, на границе Украины и Белоруссии роют рвы, возводят насыпи и будут заборы с колючей проволокой. Усиление защиты границы с Беларусью происходит на примере Польши, поскольку существуют вопросы безопасности беженцев, пишет 24 канал.

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Беженцы будут бежать из Беларуси и России

По словам секретаря СНБО, строительство стены на границе является не только мерами военной безопасности, но и вопросом безопасности беженцев. Как отмечает Данилов, когда они в большом количестве начнут бежать из России и Беларуси на территорию цивилизованных стран – это только вопрос времени.

По его словам, в России в ближайшее время может начаться такое, что мало кто сможет себе представить. Секретарь СНБО добавил, что работа по вкраплению границы уже началась, будет продолжаться и мы ни на что не будем обращать внимание.

Возведение стены на границе с Беларусью: коротко

По информации советника главы ОП Кирилла Тимошенко, работы по укреплению границы и строительству стены продолжаются в Волынской, Ровенской и Житомирской областях.

Советник Андрея Ермака подчеркнул, что Госпогранслужба круглосуточно мониторит ситуацию на границе. Над строительством стены работают органы областной власти и местный бизнес.

Однако сохраняется угроза вступления Беларуси в войну. Долгое время белорусская армия выполняет маневры у украинской границы, а на территорию страны прибыла часть российских мобилизованных.

Генштаб ВСУ 11 ноября опубликовал обращения к белорусским и российским военным, которые на территории Беларуси, и призвал их не вступать в войну против Украины, но если такой приказ им отдадут – сдаваться в плен.

Обращение Генштаба ВСУ к белорусским и российским военным: смотрите видео