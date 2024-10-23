Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

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Какие сложности возникают с эвакуацией из Купянска

Олег Синегубов отметил, что темпы эвакуации сейчас в Харьковской области снизились. В то же время он отметил, что из населенных пунктов Купянского направления необходимо эвакуировать 9 тысяч человек, из них более 4 800 человек проживают в населенных пунктах Купянской громады.

По словам председателя Харьковской ОВА пока приоритетным является эвакуация левобережной части реки Оскол. Там сейчас остается более 2 700 гражданских граждан.

Ситуация осложняется тем, что россияне бьют по переправам. Что делает невозможным обеспечение восстановления критической инфраструктуры на той территории,

– добавил Синегубов.

Кроме того, в эфире телемарафона Синегубов рассказал, что враг нанес удары по переправах через Оскол 22 октября, однако местные власти работают над восстановлением логистического сообщения.

Синегубов в телеграм-канале также рассказал, что 169 местных жителей, в частности 79 детей, надо эвакуировать из Боровской громады, где крайне напряженная ситуация с безопасностью.

К слову, депутат Харьковского областного совета Сергей Жуков рассказал, что эвакуацию из отдельных районов Харьковской области ускорили прежде всего из-за проблем с отопительным сезоном в тех населенных пунктах. Также на ускорение эвакуации повлияло ухудшение ситуации с безопасностью.