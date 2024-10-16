Ускорение эвакуации из Купянщины связано с несколькими факторами. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Харьковского областного совета Сергей Жуков.

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Факторы, которые повлияли на ускорение

Как отметил Сергей Жуков, прежде всего военная администрация сообщила, что не имеет возможности начать отопительный сезон. Зимой это будет большая проблема для людей.

Также на ускорение эвакуации повлияло ухудшение ситуации с безопасностью. Ежедневно продолжаются обстрелы из различных видов вооружений, применение авиации, КАБов по населенным пунктам Купянщины.

Наиболее острая ситуация именно на левом берегу реки Оскол. Есть признаки того, что россияне могут даже пытаться снова форсировать эту реку, как в 2022 году. Поэтому гражданским надо оставить эту территорию и не мешать нашим военным делать свою работу по защите нашей территориальной целостности,

– подчеркнул депутат.

Некоторых людей приходится убеждать

Депутат Харьковского областного совета подчеркнул, что эвакуационные мероприятия продолжаются и в других районах области. Например, в Изюмском районе. Также в Волчанской общине и близлежащих.

Там был случай, когда семья прятала детей от наших эвакуационных групп, пытаясь оставаться до последнего, ожидая оккупации или еще чего-то. Их нашли с помощью дронов, увидели наши военные, разведчики и в конце концов их оттуда вывезли. Семья с тремя детьми. Очень вопиющая ситуация,

– отметил он.

Там работают полиция, волонтеры, спасатели. Не с каждой группой, но также работают психологи, которые пытаются найти аргументы, убедить различными способами пожилых людей, которым психологически очень трудно оставлять родной дом и ехать в неизвестность. Несмотря на то, что власть обеспечивает поселение, предоставляется гуманитарная помощь и так далее.

Ежедневно эвакуируют более 100 человек. Кто-то или принимает это решение самостоятельно и просит эвакуироваться. Кто-то под влиянием объяснения, аргументов в конце концов также соглашается уехать.

"Хотя если там остается еще на левом берегу реки Оскол примерно 4 тысяч человек, если такими темпами, такая эвакуация может длиться и полтора месяца. Соответственно я думаю, что это будет ускоряться, потому что в любом случае какая-то часть людей все-таки там останется зимовать", – добавил Жуков.