Прискорення евакуації з Куп'янщини пов'язане з кількома факторами. Про це 24 Каналу розповів депутат Харківської обласної ради Сергій Жуков.

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Фактори, які вплинули на прискорення

Як зазначив Сергій Жуков, насамперед військова адміністрація повідомила, що не має змоги розпочати опалювальний сезон. Взимку це буде велика проблема для людей.

Також на прискорення евакуації вплинуло погіршення безпекової ситуації. Щодня тривають обстріли з різних видів озброєнь, застосування авіації, КАБів по населених пунктах Куп'янщини.

Найбільш гостра ситуація саме на лівому березі річки Оскіл. Є ознаки того, що росіяни можуть навіть намагатися знову форсувати цю річку, як у 2022 році. Тому цивільним треба залишити цю територію і не заважати нашим військовим робити свою роботу із захисту нашої територіальної цілісності,

– наголосив депутат.

Деяких людей доводиться переконувати

Депутат Харківської обласної ради підкреслив, що евакуаційні заходи тривають і в інших районах області. Наприклад, в Ізюмському районі. Також у Вовчанській громаді та прилеглих.

Там був випадок, коли сім'я ховала дітей від наших евакуаційних груп, намагаючись залишатися до останнього, чекаючи на окупацію чи ще на щось. Їх знайшли за допомогою дронів, побачили наші військові, розвідники і врешті-решт їх звідти вивезли. Сім'я з трьома дітьми. Дуже кричуща ситуація,

– зауважив він.

Там працюють поліція, волонтери, рятувальники. Не з кожною групою, але також працюють психологи, які намагаються знайти аргументи, переконати різними способами людей похилого віку, яким психологічно дуже важко залишати рідний будинок та їхати в невідомість. Попри те, що влада забезпечує поселення, надається гуманітарна допомога і так далі.

Щодня евакуюють понад 100 людей. Хтось або ухвалює це рішення самостійно і просить евакуюватися. Хтось під впливом пояснення, аргументів врешті-решт також погоджується виїхати.

"Хоча якщо там залишається ще на лівому березі річки Оскіл приблизно 4 тисяч людей, якщо такими темпами, така евакуація може тривати і півтора місяця. Відповідно я думаю, що це буде прискорюватися, бо в будь-якому разі якась частина людей все-таки там залишиться зимувати", – додав Жуков.