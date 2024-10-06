Про це 24 Каналу розповів заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич, зауваживши, що росіяни використовують багато розвідувальних дронів. Евакуація людей з Куп'янська є дуже важливою.

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Ситуація біля Куп'янська

За словами заступника командира батальйону, на Куп'янському напрямку ворог продовжує тиснути та намагається дійти до лівого берега річки Оскіл. Росіяни постійно здійснюють штурмові дії.

Ситуація важка. Робимо свою роботу, зупиняємо ворога та наносимо ураження,

– зазначив Маляревич.

Завданням росіян на півночі Харківщини було вийти на лінію, звідки вони могли б вести артилерійський вогонь по Харкову. На Куп'янському ж напрямку – витіснити Сили оборони з лівого берега річки Оскіл і думати, як рухатись далі.

Ситуація біля Куп'янська: дивіться на карті

Росіяни зробили виступ та перебувають на невеликій відстані до річки. Ворог зазнає шалених втрат, але намагається просуватись.

На Куп'янському напрямку ворог використовує розвідувальні безпілотники "Орлан", SuperCam та Zala. Щодо ударних дронів – "Ланцет" та дрони-камікадзе.

Розвідувальні засоби потрібно збивати, тому що це фактично очі ворога, завдяки їм він корегує вогонь. Ми знаємо що робити, щоб послабити потенціал росіян,

– наголосив заступник командира батальйону.

Щодо дронів українських військових, важлива не кількість, а якість. Для прикладу, батальйон ударних БпАК "Ахіллес" має свої майстерні та лабораторії, де переробляють дрони, щоб вони краще працювали.

"Дрони ми маємо, але звичайно, їх завжди не вистачає", – підкреслив Маляревич.

24 Канал закликає читачів приєднатись до збору для батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр на крила зі штучним інтелектом за цим посиланням. Наближаймось до перемоги разом!

Заступник командира батальйону також розповів, що Куп'янськ завжди перебував під загрозою, навіть після деокупації. Окупанти завдавали удари з С-300, потім почали застосовувати КАБи. Зараз до міста долітають російські дрони та ствольна артилерія.

Місцеві мешканці в небезпеці, військова адміністрація займається тим, щоб евакуювати всіх людей,

– зауважив Маляревич.