О невозможности эвакуации из северодонецкого "Азота" сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что это опасно из-за постоянных обстрелов и боев.

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По его данным, на территории завода сейчас скрываются 568 человек, в том числе 38 детей.

У мирных жителей, которые находятся на Азоте, есть запасы продовольствия, но их не пополняли в течение двух недель, сообщил CNN глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко. По его словам, большинство из находящихся там – это работники химического завода, их семьи и некоторые местные жители. Они там скрывались с самого начала оцепления города, ведь на территории есть бомбоубежища.

Украинские власти неоднократно обращались к этим людям с предложением эвакуации, когда это было возможно. Все это делалось до того, как россияне взорвали основные мосты, соединяющие Северодонецк и Лисичанск через реку Северский Донец. Но люди решили остаться, решив, что им будет безопаснее в бомбоубежищах на территории Азота.

По его словам, было несколько случаев, когда мирные жители покидали убежище, например, чтобы приготовить еду, а затем были ранены или убиты в результате обстрелов.

Сергей Гайдай заявил, что все три основных моста между Северодонецком и соседним Лисичанском непроходимы. В то же время маршруты между городами все еще существуют, но они требуют прохода вдоль реки Северский Донец, поэтому есть большая угроза попасть под огонь врага.

Возможна ли эвакуация мирного населения

Глава Луганщины заявил, что выход с территории комбината возможен только при полном прекращении огня. Но он достаточно скептически относился к любым обещаниям России. Ведь кафиры во время войны неоднократно нарушали обещания открыть коридоры эвакуации. А когда это и делали, то часто загоняли эвакуированных гражданских лиц на свою территорию и не соблюдали договоренности о прекращении огня.

Так и на этот раз Россия заявила, что позволит выйти гражданскому населению только на контролируемую Россией территорию на севере, а не в Лисичанске на западе, которое находится под контролем украинских войск.

"Я слышу многое из того, что они говорят. Но 99% этого просто ерунда или ложь. Если будет полное прекращение огня, мы сможем вывести людей. Но я не верю россиянам — сколько они лгут, сколько давали слово и не сдержали. Таких доказательств" много", – заявил Гайдай.

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