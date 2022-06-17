Про неможливість евакуації з сєвєродонецького "Азоту" повідомив очільник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. Він відзначив, що це небезпечно через постійні обстріли та бої.

Читайте також Британська розвідка пояснила, як спротив ЗСУ в Сєвєродонецьку руйнує плани окупантів

За його даними, на території заводу зараз переховуються 568 людей, зокрема 38 дітей.

У мирних жителів, які перебувають на "Азоті", є запаси продовольства, але їх не поповнювали протягом двох тижнів, повідомив CNN голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. За його словами, більшість із тих, хто перебуває там, – це працівники хімічного заводу, їхні родини та деякі місцеві жителі. Вони там переховувалися від самого початку оточення міста, адже на території є бомбосховища.

Українська влада неодноразово зверталася до цих людей з пропозицією евакуації, коли це було можливо. Все це робилося до того, як росіяни підірвали основні мости, які сполучають Сєвєродонецьк та Лисичанськ через річку Сіверський Донець. Але люди вирішили залишитися, вирішивши, що їм буде безпечніше в бомбосховищах на території "Азоту".

За його словами, було кілька випадків, коли мирні жителі залишали притулок – наприклад, щоб приготувати їжу, – а потім були поранені або вбиті в результаті обстрілів.

Сергій Гайдай заявив, що усі три основні мости між Сєвєродонецьком та сусіднім Лисичанськом є ​​непрохідними. Водночас маршрути між містами все ще існують, але вони вимагають проходу вздовж річки Сіверський Донець, відтак є більша загроза потрапити під вогонь ворога.

Чи можлива евакуація мирного населення

Очільник Луганщини заявив, що вихід з території комбінату можливий тільки за умови повного припинення вогню. Але він доволі скептично ставився до будь-яких обіцянок Росії. Адже окупанти під час війни неодноразово порушували обіцянки відкрити коридори евакуації. А коли це і робили, то доволі часто заганяли евакуйованих цивільних осіб на свою територію та не дотримувалися домовленостей про припинення вогню.

Так і цього разу – Росія заявила, що дозволить вийти цивільному населенню лише на контрольовану Росією територію на півночі, а не в Лисичанськ на заході, який перебуває під контролем українських військ.

"Я чую багато з того, що вони говорять. Але 99% цього просто нісенітниця або брехня. Якщо буде повне припинення вогню, ми зможемо вивести людей. Але я не вірю росіянам — скільки вони брешуть, скільки давали слово і не дотримали. Таких доказів багато", – заявив Гайдай.

Дивіться відео про те, як українці знищили склад боєприпасів окупантів в Хрустальному