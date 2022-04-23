Глава ОВА Сергей Гайдай рассказал, что накануне эвакуации препятствовали обстрелы, однако десятки человек попали в безопасные места.
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Места сбора для эвакуации:
- Северодонецк: проспект Химиков, 28;
- Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; улица Сосюры, 324, ГСЧС;
- Попасная: улица Щербакова, 1-а;
- Горное: улица Гагарина, 13а;
- Рубежное: улица Чехова, 11.
Сергей Гайдай подчеркнул: 23 апреля оккупанты снова не обещают "режим тишины".
Они наверняка получают удовольствие, когда открывают огонь по населенным пунктам с людьми, поэтому делают все, чтобы вас не выпускать. Спасайтесь, пока мы можем вам помочь,
– отметил Гайдай.
По словам главы ОВА, каждый день становится сложнее эвакуировать людей, доставлять еду и воду. Гайдай заверил: в городах, куда переедут луганчане, будет гораздо безопаснее и всю необходимую помощь окажут волонтеры.
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