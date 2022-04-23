Глава ОВА Сергей Гайдай рассказал, что накануне эвакуации препятствовали обстрелы, однако десятки человек попали в безопасные места.

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Места сбора для эвакуации:

Северодонецк : проспект Химиков, 28;

: проспект Химиков, 28; Лисичанск : ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; улица Сосюры, 324, ГСЧС;

: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; улица Сосюры, 324, ГСЧС; Попасная : улица Щербакова, 1-а;

: улица Щербакова, 1-а; Горное : улица Гагарина, 13а;

: улица Гагарина, 13а; Рубежное: улица Чехова, 11.

Сергей Гайдай подчеркнул: 23 апреля оккупанты снова не обещают "режим тишины".

Они наверняка получают удовольствие, когда открывают огонь по населенным пунктам с людьми, поэтому делают все, чтобы вас не выпускать. Спасайтесь, пока мы можем вам помочь,

– отметил Гайдай.

По словам главы ОВА, каждый день становится сложнее эвакуировать людей, доставлять еду и воду. Гайдай заверил: в городах, куда переедут луганчане, будет гораздо безопаснее и всю необходимую помощь окажут волонтеры.

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