В Укрзализныце подчеркивают, что время отправления поездов может изменяться в течение дня. Следовательно, необходимо следить за актуальными обновлениями перевозчика на его сайте.

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Эвакуационные рейсы на 23 апреля

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пассажирский

11:30 – 209/210 Харьков-Пассажирский – Ивано-Франковск

Накануне министр Ирина Верещук отметила, что сегодня, 23 апреля, могут открыть гуманитарный коридор из Мариуполя. Жителей города она попросила следить за информацией и быть готовимы покинуть заблокированный город.

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