На завтра запланированы гуманитарные коридоры из Мариуполя

Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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Есть вероятность, что завтра мы сможем открыть гуманитарный коридор из Мариуполя,

– написала Ирина Верещук.

Время и место эвакуации:

точка сбора та же – на кольце возле торгового центра "Порт-Сити";

время сбора – в 10:00.

Жителей просят подождать подтверждения

Министр попросила жителей Мариуполя следить за официальными сообщениями и ждать подтверждения.

Пишу вам сейчас, вечером, чтобы, если завтра утром удастся пробить коридор, вы были немного настроены и подготовлены,

– добавила Верещук.

Но призвала не терять надежды, несмотря на то, что столько раз эвакуация коридорами уже срывалась. Потому что должны пробовать столько раз, сколько нужно, пока не получится.

Напомним, 21 апреля впервые удалось провести эвакуацию жителей из Мариуполя – 4 автобуса организованно покинули блокадный город и отправились в Запорожье. Пока люди в безопасности.

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