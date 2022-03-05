Нелюди продолжают обстреливать Мариуполь и его окрестности. Чтобы не подвергать людей опасности, эвакуацию пришлось перенести.
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В целях безопасности эвакуация населения была перенесена. Просим людей расходиться с мест сбора и перейти в убежища. Дополнительную информацию об эвакуации разместят в ближайшее время,
– говорится в сообщении.
Правоохранители будут информировать всех жителей об изменениях с помощью громкоговорителей.
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