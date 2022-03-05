Нелюди продолжают обстреливать Мариуполь и его окрестности. Чтобы не подвергать людей опасности, эвакуацию пришлось перенести.

Обратите внимание Ключевые города: Харьков и Мариуполь держат оборону

В целях безопасности эвакуация населения была перенесена. Просим людей расходиться с мест сбора и перейти в убежища. Дополнительную информацию об эвакуации разместят в ближайшее время,

– говорится в сообщении.

Правоохранители будут информировать всех жителей об изменениях с помощью громкоговорителей.

На направлении Мариуполь – Запорожье ведутся бои

Ирина Верещук заявила, что Россия нарушила договоренность. Враг обстрелял город Волноваха из тяжелого вооружения.

Новость дополняется