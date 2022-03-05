Російські нелюди продовжують обстрілювати Маріуполь та його околиці. Аби не наражати людей на небезпеку, евакуацію довелося перенести.

Зауважте Ключові міста: Харків і Маріуполь тримають оборону

У цілях безпеки евакуація населення перенесена. Просимо людей розходитися із місць збору й перейти до сховищ. Додаткову інформацію про евакуацію розмістять найближчим часом,

– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці інформуватимуть усіх мешканців про зміни за допомогою гучномовців.

На напрямку Маріуполь – Запоріжжя ведуться бої

Ірина Верещук розповіла, що була попередня домовленість про створення двох гуманітарних коридорів: з Волновахи та Маріуполя. Росія порушила домовленості. Навіть посередництво Червоного хреста не зупинило окупантів. Ворог обстріляв місто Волноваха з важкого озброєння.

Також на напрямку Маріуполь – Запоріжжя ведуться бої. Мовиться про райони населених пунктів Пологи та Оріхова Це унеможливлює рух колони з Маріуполя до Запоріжжя.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.