Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в комментарии журналистам.

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Откуда планируют эвакуировать людей по примеру Олешок?

Зеленский сообщил, что обсудил с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым дальнейшие гуманитарные миссии. В частности, они уточнили, сколько людей можно эвакуировать с оккупированных территорий и какие подготовительные наработки уже есть у украинской стороны.

Обновленный список населенных пунктов передали украинскому омбудсмену и американской стороне. В него вошли:

Херсонская область: Раденск, Костогризово, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Новая Збурьевка, Гладковка, Большие Копани, Кардашинка и Великая Кардашинка.

Запорожская область: Маячка, Златополь, Днепрорудное, Каменское, Верхняя Криница и Васильевка.

Олешки, где гуманитарная операция уже проведена, также упоминаются в списке президента, однако эти 15 населенных пунктов – следующие возможные направления эвакуации.

Мы еще раз благодарим первую леди Соединенных Штатов Америки за Олешки, за эвакуацию, разблокирование и эвакуацию наших людей, граждан Украины– сказал Зеленский.

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Могут ли список населенных пунктов расширить?

По словам президента, перечень не является окончательным. Его будут продолжать прорабатывать и обновлять после получения более точных данных о количестве людей, остающихся в зоне оккупации, и об их состоянии.

Ранее Украина уже предлагала провести аналогичные гуманитарные операциие еще в десяти населенных пунктах Херсонской и Запорожской областей.