Про це президент Володимир Зеленський розповів у коментарі журналістам.

Adv

популярні відео

Звідки планують евакуювати людей за прикладом Олешок?

Зеленський повідомив, що обговорив із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим подальші гуманітарні місії. Зокрема, вони уточнили, скільки людей можна евакуювати з окупованих територій та які підготовчі напрацювання вже має українська сторона.

Оновлений список населених пунктів передали українському омбудсману та американській стороні. До нього увійшли:

Херсонська область: Раденськ, Костогризове, Гола Пристань, Стара Збур'ївка, Нова Збур'ївка, Гладківка, Великі Копані, Кардашинка та Велика Кардашинка.

Запорізька область: Маячка, Златопіль, Дніпрорудне, Кам'янське, Верхня Криниця та Василівка.

Олешки, де гуманітарну операцію вже провели, також згадуються в переліку президента, однак ці 15 населених пунктів – наступні можливі напрямки евакуації.

Ми вдячні ще раз першій леді Сполучених Штатів Америки за Олешки, за евакуацію, розблокування і евакуацію наших людей, громадян України– сказав Зеленський.

Реклама

Чи можуть список населених пунктів розширити?

За словами президента, перелік не остаточний. Його продовжать опрацьовувати й оновлювати після отримання точніших даних про кількість людей, які залишаються в окупації, та їхній стан.

Раніше Україна вже пропонувала провести аналогічні гуманітарні операції ще в десяти населених пунктах Херсонської та Запорізької областей.