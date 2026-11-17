Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради щодо результатів тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі.

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Де ще планується евакуація?

Сьогодні, 17 листопада, Зеленський повідомив, що разом із дипломатичною командою, керівниками розвідки та СБУ, Головнокомандувачем ЗСУ й учасниками перемовин визначив пріоритети майбутньої зустрічі в Берліні. Вона має відбутися цього тижня за участю європейських та американських партнерів. Також сторони обговорили можливі формати подальших контактів із Росією.

Одним із важливих пріоритетів України залишається проведення гуманітарних евакуацій із тимчасово окупованих територій. Зокрема, Київ запропонував організувати їх ще у 10 населених пунктах.

За словами президента, українська сторона вже провела гуманітарну операцію в Олешках, під час якої вдалося евакуювати громадян на підконтрольну Україні територію. Тепер Київ пропонує провести аналогічні заходи ще в десяти населених пунктах Херсонської та Запорізької областей.

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Цю ініціативу українська команда планує обговорити з американськими посередниками.

Що відомо про гуманітарну місію в Олешках?

Нагадаємо, наприкінці жовтня Україна провела гуманітарну операцію з порятунку жителів тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Для цього сторони погодили режим тиші, який діяв майже шість діб – із 27 жовтня до 1 листопада.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, під час місії вдалося організувати виїзд цивільних, доставити містянам їжу, воду, ліки та пальне для генераторів. Також з Олешок вивезли 105 домашніх тварин.

Омбудсмен наголошував, що напрацьований механізм можна застосовувати й до інших населених пунктів, де українці перебувають у подібних умовах.