Гуманітарна місія в Олешках завершилася: Лубінець розповів про результати

Про її наслідки розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. 24 Канал зібрав усе найголовніше.
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Хронологія подій
Лубінець зазначив, що відповідно до домовленостей, заборонялося зокрема і стягування і переміщення техніки. Військова техніка, яку публікували Sky News, була маркована червоними хрестами та призначена для розмінування.
Він наголосив, що саме Україна ініціювала пошук формату, який дозволив би допомогти людям в окупованому місті. Після запровадження режиму тиші розмінували дорогу до Олешок.
Це дозволило доставити допомогу та організувати безпечний виїзд. Частина мешканців вирішила залишитися.
За словами Лубінця, під час особистих розмов люди підтверджували йому, що це їхнє власне бажання. Для них привезли їжу, воду, ліки та пальне для генераторів. Окремо доставили устаткування для лікарні, яка продовжує працювати в Олешках.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який координував гуманітарну місію в Олешках, заявив, що офіційно кількість людей, яких вдалося вивезти, не називатимуть Про це омбудсмен Дмитро Лубінець сказав під час пресконференції за результатами місії.
Омбудсмен закликав "із розуміння поставитися»" до цього, щоб "це не перетворилося на "хто до кого більше виїхав"", бо "це не сприяє об’єктивності".
Гуманітарну допомогу мешканцям, які вирішили залишитися в Олешках, планують доставляти щонайменше раз на місяць. За словами Лубінця, про це домовилися з російською стороною, наразі обговорюють організацію поставок.
Репатріаційні заходи проводили також на прилеглих територіях. За словами Лубінця, з російською стороною досягли домовленості, що всі тіла загиблих, чиї родичі проживають в Україні, передадуть українській стороні.
Зверніть увагу! Україна та Росія домовилися не розголошувати кількість евакуйованих з Олешків.
В Україні створять окремий центр повернення цивільних із російського полону. Центр працюватиме на базі Офісу уповноваженого ВР з прав людини. До нього зможуть звертатися родичі українців, яких затримала Росія.
Фахівці центру розроблятимуть механізми повернення цивільних, а після їхнього звільнення забезпечуватимуть соціальний і медичний супровід та психологічну реабілітацію. Також центр документуватиме порушення міжнародного гуманітарного права та працюватиме над їх висвітленням на міжнародному рівні.
Лубінець розповів, що режим припинення вогню в зоні проведення гуманітарної місії тривав 5 діб, 19 годин і 59 хвилин. Росія та Україна виконали всі взяті на себе зобов'язання в рамках проведення гуманітарної операції.
Під час режиму тиші з лікарні в тимчасово окупованих Олешках були вивезені тіла загиблих українців, як військових, так і цивільних
Лубінець додав, що зараз є домовленість з російською стороною щодо повернення цих загиблих на територію України.
Ми не оприлюднюємо цифри, в рамках домовленостей з російською стороною, скільки громадян обрали для себе повернутися в Україну та скільки виїхали на територію, яку контролює Росія
Він додав, що механізм, який діяв під час операції в Олешках можна застосовувати по відношенню до інших населених пунктів, де зараз громадяни України проживають в подібних умовах.
Серед жителів Олешок було три категорії: ті, хто хотів залишитися в місті; ті, хто хотів виїхати на підконтрольну Україні територію; ті, хто просив організувати виїзд до Росії або на окуповані нею території, зокрема через родичів там
Він додав, що українська сторона веде перемовини з російською омбудсманкою щодо можливості доставляти гуманітарну допомогу в Олешки щомісяця.
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