Гуманітарна місія в Олешках завершилася: Лубінець розповів про результати

Він наголосив, що саме Україна ініціювала пошук формату, який дозволив би допомогти людям в окупованому місті. ​ Після запровадження режиму тиші розмінували дорогу до Олешок.

Це дозволило доставити допомогу та організувати безпечний виїзд. ​ Частина мешканців вирішила залишитися.

За словами Лубінця, під час особистих розмов люди підтверджували йому, що це їхнє власне бажання. ​ Для них привезли їжу, воду, ліки та пальне для генераторів. Окремо доставили устаткування для лікарні, яка продовжує працювати в Олешках.