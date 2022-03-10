Об этом в эфире 24 канала рассказал первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник. По его словам, сейчас об эвакуации в горячих точках сообщат через местные власти, как только возможно.

Обратите внимание Максимально заберем людей, - заместитель Кличко об эвакуации из окрестностей Киева

Маршруты соглашаются обеими сторонами, – Поворозник

Заместитель мэра Киева сообщил, что 9 марта эвакуационные автобусы не смогли доехать до Бородянки. Дорога перегорожена блокпостами. Те маршруты, которые были согласованы с другой стороной, не позволяют проехать.

Надеюсь, мы до конца дня заберем какую-то часть людей из Гостомеля. Завтра (11 марта – 24 канал) будем пытаться опять-таки повторять все эти маршруты,

– заявил Николай Поворозник.

Маршруты согласованы обеими сторонами, автобусы не имеют права отклоняться от тех маршрутов, по которым они ездят, отметил первый заместитель мэра Киева.

Поворозник о ситуации в Киеве: смотрите видео

В КГГА отметили, что Киев продолжает максимально помогать области с эвакуацией Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Бородянки и других сел и городков, расположенных в соответствующем направлении.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.

Обратите внимание – В Украине 10 марта открыли новые гуманитарные коридоры: смотрите видео