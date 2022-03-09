Про це в ефірі 24 каналу розповів Микола Поворозник – перший заступник мера Києва. За його словами, столичну владу дуже турбує евакуація з населених пунктів, які у київському передмісті.

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Поворозник: Люди перебувають між Землею і Небом

Насамперед мовиться про евакуацію із селища Гостомель, а також міст:

Ірпінь;

Буча.

Як розповів заступник міського голови Києва, залишається хитка надія на те, що евакуація все ж може відбутися. Річ у тім, що столична влада вже готова 3 дні до цього. Є і водії, і автобуси.

Нам потрібен тільки "зелений коридор". Ми максимально заберемо звідти людей,

– наголосив Поворозник.

Він зауважив, що мають все для того, щоб безпечно забрати людей та розмістити їх на території Києва, надавши медичну допомогу. "Люди там уже 10 днів перебувають між Землею і Небом", – сказав заступник Віталія Кличка.



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