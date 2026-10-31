Первыми в Украину прибыли спасенные из оккупированных Олешек животные

Как проходила эвакуация животных из Олешек, рассказывает 24 Канал.

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Что известно о спасении животных из Олешек?

Животных привезли в грузовике и на границе сразу пересадили в другой транспорт.

Животные из Олешек прибыли в Украину / Фото 24 Канала

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Грузовик со спасенными животными прибыл в Украину: смотрите видео

Собак доставили в Украину: смотрите видео

Среди спасенных из Олешек есть и кошки: смотрите видео

Собаку переносят из одного грузовика в другой: смотрите видео

Для эвакуированных животных подготовили провизию / Фото 24 Канала

В Украине подготовились к прибытию спасенных животных / Фото 24 Канала

Как проходила эвакуация жителей Олешок?

Последний, четвертый самолет с жителями города приземлился в белорусском Гомеле утром 31 октября. После этого людей на автобусах доставили в Украину.

Для проведения операции стороны договорились о временном режиме тишины на Херсонском направлении. Благодаря этому удалось разминировать дороги к городу, доставить гуманитарную помощь и вывезти гражданских лиц, нуждавшихся в спасении.

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Среди эвакуированных – люди разного возраста. Самому пожилому человеку 94 года, а самому молодому – чуть больше года. Одна из женщин уже на следующий день после эвакуации будет отмечать 49-летие.

Некоторые семьи годами ждали возможности уехать из зоны оккупации. В частности, удалось спасти семью, которая жила в поврежденном обстрелами доме. Отец из-за состояния здоровья не мог самостоятельно спуститься с восьмого этажа, а лестница была разрушена. Семья фактически оказалась в ловушке без надлежащего доступа к еде и воде.