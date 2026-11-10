Сотни новых обращений: Лубинец ответил, будет ли продлена гуманитарная миссия в Олешках

Об этом сообщил в своем обращении омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Будет ли продлена гуманитарная миссия в Олешках?

Украинская сторона согласовывает гуманитарные условия и условия безопасности для открытия дополнительного коридора. В настоящее время продолжается сбор и проверка данных о каждом гражданине, выразившем желание покинуть левобережье Херсонской области.

Специалисты обрабатывают информацию о местонахождении людей, уровне их мобильности, наличии документов и составе семей. Особое внимание уделяется необходимости в специализированном транспорте или медицинском сопровождении во время перемещения.

Приоритетное внимание при формировании списков уделяется пожилым людям, лицам с инвалидностью, тяжелобольным гражданам и семьям с несовершеннолетними детьми.

Сбор заявок и обновление данных

Омбудсмен подчеркнул, что ни одно обращение не осталось без внимания, а все ранее полученные анкеты сохранены и находятся в обработке. В случае изменения жизненных обстоятельств или контактных данных гражданам рекомендуется своевременно уведомить об этом координаторов.

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Для сбора новых заявок от жителей Олешек и окрестных сел открыты телефонные линии в мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram: +38 067 717 51 70 и +38 073 719 81 34.

Наша работа не завершилась вместе с первой гуманитарной миссией. Мы продолжаем работать над тем, чтобы люди, желающие выехать, имели такую возможность безопасно и добровольно– заявил Лубинец, уточнив, что следующая инициатива разрабатывается исключительно для этой общины.

Что этому предшествовало?

Напомним, ранее мы писали, что в начале ноября в Олешках уже состоялась гуманитарная операция по спасению мирных жителей во время режима прекращения огня. В ходе тех договоренностей из оккупированной больницы также забрали тела погибших защитников и гражданских лиц.

Как уже сообщалось на нашем сайте, точное количество людей, выехавших в ходе первого этапа, решили публично не объявлять, чтобы избежать вражеских спекуляций вокруг процесса спасения.