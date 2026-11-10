Сотні нових звернень: Лубінець відповів, чи буде продовження гуманітарної місії в Олешках

Про це повідомив у своєму зверненні омбудсман Дмитро Лубінець.

Adv

популярні відео

Чи буде продовження гуманітарної місії в Олешках?

Українська сторона узгоджує гуманітарні та безпекові умови для відкриття додаткового коридору. Наразі триває збір і верифікація даних щодо кожного громадянина, який виявив бажання покинути лівобережжя Херсонщини.

Фахівці опрацьовують інформацію про місцеперебування людей, рівень їхньої мобільності, наявність документів та склад родин. Окремий фокус зосереджений на потребі в спеціалізованому транспорті чи медичному супроводі під час руху.

Пріоритетну увагу під час формування списків надають людям похилого віку, особам з інвалідністю, важкохворим громадянам і сім'ям із неповнолітніми дітьми.

Збір заявок та оновлення даних

Омбудсман наголосив, що жодне звернення не залишилося без уваги, а всі раніше отримані анкети збережені й перебувають в обробці. У разі зміни життєвих обставин або контактів громадянам радять своєчасно сповістити про це координаторів.

Реклама

Для збору нових заявок від жителів Олешок та навколишніх сіл відкрили телефонні лінії в месенджерах WhatsApp, Viber і Telegram: +38 067 717 51 70 та +38 073 719 81 34.

Наша робота не завершилася разом із першою гуманітарною місією. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб люди, які хочуть виїхати, мали таку можливість безпечно і добровільно– заявив Лубінець, уточнивши, що наступна ініціатива розробляється винятково для цієї громади.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, раніше ми писали, що на початку листопада в Олешках уже відбулася гуманітарна операція з порятунку цивільних під час режиму припинення вогню. Під час тих домовленостей із лікарні в окупації також забрали тіла загиблих захисників і цивільних.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, точну кількість людей, які виїхали під час першого етапу, вирішили публічно не оголошувати, щоб уникнути ворожих спекуляцій навколо процесу порятунку.