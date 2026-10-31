Украинцы, эвакуированные из Олешек, уже пересекли границу в Черниговской области, – Зеленский

В настоящее время спасенные украинцы уже пересекли государственную границу в Черниговской области. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Adv

популярные видео

Как завершилась операция по спасению жителей Олешек?

Для спасения людей на Херсонском направлении был введен режим тишины, благодаря которому удалось разминировать дороги к Олешкам и доставить туда гуманитарную помощь.

Из города и прилегающих населенных пунктов вывезли людей, нуждавшихся в эвакуации. На момент публикации украинские граждане уже пересекли границу Украины в Черниговской области.

Из оккупированной Херсонской области удалось вывезти людей: смотрите видео

Важно, чтобы правительственные структуры и все задействованные областные и местные власти сработали эффективно и помогли нашим людям адаптироваться– подчеркнул президент.

Встреча жителей Олешек в Черниговской области: смотрите видео

Президент отдельно поблагодарил американскую сторону и первую леди США Меланию Трамп за посредничество в ходе гуманитарной операции. Также он отметил роль Сил обороны Украины, которые обеспечили безопасность для проведения миссии, и омбудсмена Дмитрия Лубинца с командой, которые занимались ее реализацией.

Реклама

Глава государства подчеркнул, что международное внимание к гуманитарной ситуации в Олешках помогло спасти людей. Он также выразил надежду, что гуманитарный доступ к городу удастся сохранить и в дальнейшем.

Когда есть внимание мира, есть спасение людей. Нужны и дальнейшие шаги по деэскалации и реальное приближение мира– сказал Зеленский.

Напомним, первая леди США Мелания Трамп добилась заключения перемирия между Россией и Украиной в оккупированном городе Олешки для доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения. Эксперты считают, что ее участие в миротворческой инициативе может привести к ее номинации на Нобелевскую премию мира, хотя некоторые утверждают, что решающим фактором стало вмешательство Ватикана.