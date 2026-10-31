Українці, яких евакуювали з Олешок, вже перетнули кордон на Чернігівщині, – Зеленський

Наразі врятовані українці вже перетнули державний кордон на Чернігівщині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Як закінчився порятунок мешканців Олешок?

Для порятунку людей на Херсонському напрямку встановили режим тиші, завдяки якому вдалося розмінувати дороги до Олешок і доставити туди гуманітарну допомогу.

З міста та навколишньої громади вивезли людей, які потребували евакуації. Станом на момент повідомлення українські громадяни вже перетнули кордон України на Чернігівщині.

З окупованої Херсонщини вдалося вивезти людей: дивіться відео

Важливо, щоб урядові структури та всі залучені обласні й місцеві влади спрацювали ефективно та допомогли нашим людям адаптуватись– наголосив президент.

Зустріч мешканців Олешок на Чернігівщині: дивіться відео

Президент окремо подякував американській стороні та першій леді США Меланії Трамп за посередництво під час гуманітарної операції. Також він відзначив роль Сил оборони України, які забезпечили безпеку для проведення місії, та омбудсмана Дмитра Лубінця з командою, які займалися її реалізацією.

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Глава держави наголосив, що міжнародна увага до гуманітарної ситуації в Олешках допомогла врятувати людей. Він також висловив сподівання, що гуманітарний доступ до міста вдасться зберегти й надалі.

Коли є увага світу, є порятунок людей. Потрібні й наступні деескалаційні кроки та реальне наближення миру– сказав Зеленський.

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп домоглася укладення перемир'я між Росією та Україною в окупованому місті Олешки для доставки гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення. Експерти вважають, що її участь у миротворчій ініціативі може призвести до її номінації на Нобелівську премію миру, хоча деякі стверджують, що вирішальним фактором було втручання Ватикану.