Ефект Меланії: як перша леді США обійшла чоловіка у боротьбі за Нобелівську премію миру

Поки Дональд Трамп безжально та наполегливо знищує репутацію інституту президентства та довіру до США в світі його третя дружина та чинна перша леді Меланія Трамп виявилась чи не єдиною людиною в Білому Домі, що не боїться залишатися на правильному боці історії.

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Доказом стала участь Меланії Трамп у порятунку мешканців українського міста Олешки, які опинилися в заручниках у росіян, але отримали шанс на порятунок.

24 Канал проаналізував гуманітарну ініціативу першої леді США, те, що за цим може стояти, а також вказує на небезпеку того, що росіяни використають добре серце Меланії та її щирі бажання допомогти людям у своїх цілях.

У цьому нам допоміг великий друг 24 Каналу – Скотт Лукас, професор міжнародної політики Інституту Клінтона Університетського коледжу Дубліна.

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Меланії вдалося

23 жовтня 2026 року Білий дім опублікував заяву про те, що перша леді США Меланія Трамп домоглася укладення перемир'я між Росією та Україною в окупованому Росією місті Олешки на Херсонщині, яке потерпає від гуманітарної катастрофи, інспірованої загарбниками. У Вашингтоні підтвердили, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі військові дії в Олешках, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільного населення через визначений безпечний коридор.

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27 жовтня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що в районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині дотримуються домовленостей про режим тиші і жодного порушення припинення вогню з обох сторін не зафіксовано. Режим припинення вогню розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом і триватиме до 22:59 неділі, 1 листопада. 30 жовтня українська делегація дісталася Олешок і почала процес евакуації людей.

Українська делегація в Олешках – дивіться відео:

Ситуація, в якій опинилися Олешки, стала відомою Меланії Трамп ще у вересні на полях Генеральної асамблеї ООН. Тему порушили на одному із заходів, який організовувала перша леді США. Тож команда Меланії сконтактувала із Києвом та Москвою і попросила надати їй статус "ексклюзивного посередника". Україна погодилася. Російський диктатор Володимир Путін теж був змушений дати "зелене світло" у відповідному письмовому листі, надісланому американській стороні.

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Перші леді України та США знайшли спільну мову / фото – Офіс президента України

У своїй заяві перша леді США нагадала, що саме вона займалася цим питанням, і без її особистого втручання не можна було обійтися. Схоже, так і було.

Ситуація в Олешках є катастрофічною. Олешки – це місто на лінії фронту, яке перебуває на межі катастрофи. Населення, що залишилося в Олешках, складається переважно з людей похилого віку, які терміново потребують медичної допомоги, ліків, їжі та чистої води. Цілком очевидно, що без мого втручання доставити гуманітарну допомогу до міста та евакуювати людей похилого віку було б неможливо, – офіційна заява першої леді США.

Раніше тему Олешок спробували висвітлити й у Брюсселі, щоб вплинути на Путіна. Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно навіть оголошувала голодування через складну ситуацію з продовольством та ліками у місті.

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Ця боротьба не може бути лише моєю. Я закликаю асоціації, громадян, національні та місцеві установи приєднатися до цієї великої акції. Ми мусимо вимагати негайного гуманітарного перемир'я, допуску їжі та ліків, а також можливості безпечно евакуювати цивільних осіб, які бажають покинути місто, – Піна Пічерно намагається привернути увагу до російського злочину.

Хто в команді першої леді

Український журналіст у США Остап Яриш розкрив цікаві деталі того, хто ж входить до команди Меланії Трамп. І це не люди з Білого дому, Держдепу чи Пентагону, та не представники американської розвідки. Марк Бекман, приватний консультант Меланії Трамп, а також продюсер фільму "Меланія" (він вийшов ніяким – 24 Канал) про першу леді США — основний координатор цих зусиль.

Пан Бекман – засновник рекламної агенції DMA United, яка працює з відомими брендами світу моди, індустрії розваг та спорту. Ба більше, офіційно він не є посадовцем США і не працює в офісі Першої леді.

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В принципі, США вже не вперше доручають вести переговори людям, які раніше мали малого чого спільного з дипломатією. Стів Віткофф і Джаред Кушнер теж не є кар'єрними дипломатами, але попри це, президент Трамп покладає на них великі сподівання, як у питанні України, так і у питанні Ірану. Принаймні, це офіційне пояснення, натомість є обгрунтовані припущення, що за цим може бути ховатися бажання особистого збагачення родини Трампа.

Дипломатія на "кухні"

Хоча сама Меланія Трамп не робила гучних заяв на підтримку України публічно, чи на міжнародних майданчиках, її вплив на Дональда Трампа є помітним за зачиненими дверима: вдома, як то кажуть, на кухні. Меланія неодноразово звертала увагу свого чоловіка на те, як РФ безжально вбиває цивільне населення в Україні.

Її сентименти існують не спроста. Вона народилася в колишній Югославії, на території сучасної Словенії. Дитинство Меланії Кнавс (це її дівоче прізвище) припало на час, коли Словенія була частиною Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія, а батько після переїзду доньки-моделі до США мав проблеми з місцевим аналогом КГБ. Отже, Меланія Трамп на власні очі бачила “ідеї соціалізму” та їх реалізацію у житті.

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Меланія має вплив на чоловіка, але ніхто точно не знає його межі / фото – Getty Images

14 липня 2025 року Дональд Трамп заявив, що Меланія вдома звертала його увагу на те, що після телефонних розмов із Путіним Росія продовжувала бомбити українські міста.

Я приходжу додому й кажу першій леді: знаєш, я сьогодні розмовляв із Владіміром. У нас була чудова розмова. А вона відповідає: Справді? Щойно ще одне місто було атаковане, – Трамп про роль дружини.

Президент США зазначив, що його дружина неодноразово згадувала Україну у розмовах вдома. Тобто Меланія зайняла роль мовчазливого спостерігача у публічному просторі, але проактивного активіста у вдома, якраз в той час, коли її чоловік знаходиться у більшій емоційній доступності:

Бувало, я приходив додому й казав: Перша леді, у мене було три чудові розмови з Путіним. Думаю, ми вже все владнали. А потім я вмикав телевізор або вона казала мені: Дивно, бо вони щойно розбомбили будинок для літніх людей.

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У серпні 2025 року Меланія передала через Дональда Трампа особистий лист Володимиру Путіну під час їхньої зустрічі на Алясці. У листі вона звернулася до Путіна з проханням подбати про дітей, які страждають через війну. Ось тоді Меланія почала брати активну участь у ще одній ініціативі: з повернення в Україну дітей, розлучених із родинами або вивезених унаслідок російської агресії. Таким чином перша леді та її офіс фактично отримали суб’єктність та своє місце за столом гуманітарних переговорів.

Допис Меланії Трамп про початок гуманітарної операції на окупованій росіянами частині Херсонщини:

29 жовтня 2026-го року перша леді США Меланія Трамп закликала підтримати гуманітарних представників, які прямують до Олешок на тимчасово окупованій території Херсонщини. Вона побажала учасникам місії безпеки та висловила сподівання, що їхня робота допоможе припинити страждання людей.

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Залишаймося єдиними в підтримці та побажаймо їм безпеки на шляху до Олешок. Нехай ця гуманітарна місія покладе край стражданням і започаткує новий розділ тривалого миру між Росією та Україною, – Меланія Трамп сподівається, що все буде добре.

Якою є роль Ватикану у порятунку мешканців Олешок

Велику роль у цій історії зіграв й Ватикан. 16 жовтня Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним щодо критичної гуманітарної ситуації в тимчасово окупованому місті Олешки. Ініціатором розмови виступив Святий Престол.

Лев XIV, попри те, що перебував у лікарні після операції, активізував дипломатичні зусилля та закликав Путіна до припинення вогню та перемир'я в Олешках, аби забезпечити безпечну доставку гуманітарної допомоги та організувати добровільну евакуацію цивільних.

Але не всі згодні з роллю Меланії. Наприклад професор міжнародної політики Інституту Клінтона Університетського коледжу Дубліна Скотт Лукас вважає, що Ватикан, а не перша леді, мав вирішальний вплив на перемир’я в Олешках. На думку експерта, Меланію Трамп лише долучили до процесу для маніпуляції самим президентом США.

Скотт Лукас професор міжнародної політики Інституту Клінтона Університетського коледжу Дубліна Реальність полягає в тому, що саме Папа Римський Лев XIV активно зайнявся питанням Олешок і зміг втрутитися у ситуацію, та переконати РФ піти на гуманітарне припинення вогню. Україна та РФ погодилися із цією пропозицією. Меланія Трамп була долучена до процесу через те, що у Києві та Москві хочуть перетягнути США на свій бік, зокрема зіграти на его Трампа на власну користь.

На думку експерта, перша леді США стала лише вишенькою на багатослойному торті. Втім, у політиці та піарі вирішальним є саме фінальний штрих і те, як подію подадуть Медіа. А вони наразі на боці Меланії. Тож ніхто не буде здивований, якщо перша леді, а не її чоловік наступного року претендуватиме на отримання Нобелівської премії миру.

Роботу не завершено, а Росії так само не можна довіряти

От тільки до самого миру, на жаль, ще далеко. І винен в цьому саме Дональд Трамп, який нині вже грає на боці агресора – Росії – та відкрито намагається примусити Україну капітулювати. З огляду на це мирна ініціатива Меланії Трамп виглядає буквально як промінчик світла у темному цартстві.

Меланія Трамп намагається "пофіксити" те, що не вдається її чоловіку / фото – Офіс президента України

Тимчасове припинення вогню в Олешках за ініціативи першої леді США, звісно, є успішним кейсом, який можливо масштабувати, але у разі наявності бажання з боку РФ. Меланія Трамп, попри публічне мовчання, діє більш тонко та незамітно: за зачиненими дверима, вдома, коли Дональд Трамп готовий слухати.

Рівень її впливу складно оцінити, але він точно є, що підтверджується реальним припиненням вогню в Олешках.

Звісно, республіканці й сам Дональд Трамп спробують використати це для власного піару та для отримання дивідендів на проміжних виборах.

Зрозуміло, що РФ використає час для поповнення БК, особового складу та перегрупування сил. А ще – спробує максимально розкрутити тему з фейковими "жертвами бандерівців" і не менш фейковими "свідками хлопчиків у трусиках" (вони вже полізли в інфопростір, немов та Самара Морган з фільму "Дзвінок").

Сподіваємось, що американські медійники, які будуть висвітлювати евакуацію безпосередньо на Херсонщині, зможуть розпізнати фейки і не купитися на російські провокації.

Не сумніваємось, що Сили оборони теж не гаять отриманий час. Водночас, попри критику та песимізм, слід визнати наступне: Меланія Трамп має вплив на Дональда Трампа, і певну вагу на міжнародній арені, та використовує все це у гуманітарних цілях. Сподіваємося, що даний кейс буде масштабований на інші ділянки фронту, небо та море, у разі наявності достатнього тиску на РФ та збереження фокусу США на Україні.