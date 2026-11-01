"Говорили на чистом украинском": журналистка отметила уникальность эвакуации из Олешек

Об этом в эфире 24 Канала рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич. По ее словам, эвакуация людей из блокированных Олешек – уникальный случай. Несмотря на длительный период оккупации и тотальную информационную изоляцию, люди сохранили свою украинскую идентичность.

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Какова ситуация на левобережье Херсонской области?

Как подчеркнула Вирлич, жители города говорили на чистом украинском языке. И это после стольких лет притеснений.

Наши олешковцы после 4,5 лет притеснений, издевательств, обстрелов и тотальной информационной изоляции говорили на чистом украинском языке. Мне кажется, что это прекрасное свидетельство того, что Олешки – это Украина– отметила Вирлич.

Журналистка подчеркнула, что сложная гуманитарная ситуация сохраняется не только в Олешках, но и в Голой Пристани и прилегающих территориях. Населенные пункты вдоль Днепра подверглись сокрушительным разрушениям еще после подрыва Каховской ГЭС, из-за чего сейчас там существуют проблемы с водой, электричеством, поставками продуктов и т. д.

Журналистка рассказала о ситуации в Херсонской области: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что президент Владимир Зеленский заявил, что " гуманитарная операция в Херсонской области прошла успешно ". Она четко продемонстрировала: деэскалация возможна, когда Россию заставляют идти на такие условия.