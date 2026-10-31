Олешки доказали: Зеленский назвал ключевое условие перемирия с Россией

Такое заявление сделал президент Зеленский во время выступления на совместной пресс-конференции с президентом Турции 31 октября в Стамбуле.

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Что Зеленский сказал о возможности перемирия?

Глава государства отметил, что только путем принуждения и давления на Россию можно добиться перемирия

На днях состоялась гуманитарная операция в Олешках в Херсонской области. Это все ясно демонстрирует: шаги по деэскалации возможны, когда именно Россия поставлена в условия, требующие от нее принятия соответствующих мер– заявил Зеленский.

31 октября завершилась эвакуация жителей Олешек. Она стала возможной благодаря договоренности России и Украины о временном перемирии. Достичь этой договоренности удалось при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.

Перемирие в Олешках началось 27 октября и должно завершиться до конца суток 1 ноября. Это самое длительное с 2022 года прекращение огня, которое соблюдают обе стороны.

Между тем СМИ пишут, что оккупанты могут использовать перемирие в районе Олешек для подготовки наступления на Херсон. Украинские военные заметили переброску техники и личного состава оккупантов на левый берег Днепра.