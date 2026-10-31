Олешки довели: Зеленський назвав ключову передумову перемир'я з Росією

Таку заяву зробив президент Зеленський під час виступу на спільній пресконференції з президентом Туреччини 31 жовтня у Стамбулі.

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Що Зеленський сказав про можливість перемир'я?

Глава держави зазначив, що лише шляхом примусу і тиску на Росію можна домогтися перемир'я

Цими днями відбулася гуманітарна операція в Олешках на Херсонщині. Це все чітко демонструє: деескалаційні кроки можливі, коли саме Росія поставлена в умови необхідності робити відповідні кроки– заявив Зеленський.

31 жовтня завершилася евакуація жителів Олешок. Вона стала можливою завдяки домовленості Росії та України про тимчасове перемир'я. Досягти цієї угоди вдалося за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

Перемир'я в Олешках розпочався 27 жовтня і має завершитися до кінця доби 1 листопада. Це найдовше із 2022 року припинення вогню, якого дотримуються обидві сторони.

Тим часом ЗМІ пишуть, що окупанти можуть використати перемир'я в районі Олешок для підготовки наступу на Херсон. Українські військові помітили перекидання техніки та особового складу окупантів на лівому березі Дніпра.