Утром 10 марта в Сумах уже начали формировать колонну, однако ждали подтверждения тишины от оккупантов. В 9:16 утра глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что колонны выезжают, режим тишины согласован.

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Он поделился фотографиями людей, которые в очереди на эвакуацию. Среди людей – маленькие дети и животные.

Эвакуация жителей из Сум / Телеграм председателя Сумской ОВА Живицкого

К слову, украинцам из Сумщины 8 и 9 марта "зелеными коридорами" удалось вывезти 45 тысяч человек.

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Обратите внимание – Как происходит эвакуация населения: смотрите видео