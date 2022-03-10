Вранці 10 березня у Сумах вже почали формувати колону, проте чекали підтвердження тиші від окупантів. О 9:16 ранку голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що колони виїжджають, режим тиші погоджено.

До теми За два дні з Сум вдалося евакуювати близько 50 тисяч осіб

Він поділився світлинами людей, котрі в черзі на евакуацію. Серед людей – маленькі діти та тварини.

Евакуація мешканців з Сум / телеграм голови Сумської ОВА Живицького

До слова, впродовж 8 та 9 березня "зеленими коридорами" вдалось вивезти 45 тисяч людей із Сумщини.

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